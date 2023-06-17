舍區︱鰂魚涌海濱社區休憩空間7月起開放　船塢劇場24小時供展演

鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」（Quarryside）今（17日）舉行開幕典禮，面積逾 3,700 平方米的休憩空間7月起試運及逐步開放予公眾使用，發展局局長甯漢豪在開幕典禮形容：「一入嚟就有放鬆感覺。」



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位於鰂魚涌海善里佔地3,700平方米 設有多元化設施

位於鰂魚涌海善里的「舍區」，將鰂魚涌鬧市空置政府用地改造成多用途創意公共空間。，面積逾 3,700 平方米。「舍區」的主建築和開放空間設計，均以鰂魚涌的工業歷史──煉糖廠和船塢為設計靈感；建築尖頂設計的活動室與昔日煉糖廠的三角形屋頂相呼應，海濱事務委員會主席吳永順表示，三角形寓意着三方努力的成果，應好好善用空間。

「舍區」設有多元化設施，例如「船塢劇場」，是24小時開放的半露天展演空間；「社區工房」，為展覽和工作坊等藝文活動提供場地；「社區廚房」，會舉辦烹飪班和特色小食工作坊等；室內多用途活動室，適合不同表演及綵排之用；戶外開放式草坪及寵物友善設施，則為大眾、動物愛好者和「毛孩」在鬧市提供綠色活動休憩空間。

「舍區」定期舉辦多元化及以創意為主導的公眾參與活動，主題涵蓋身心靈健康、社區營造和可持續發展，如親子多感官律動體驗班、社區展覽和導賞團、創意升級再造工作坊等。空間計劃於七月開始試運，逐步開放予公眾使用。

由三方共同協作 甯漢豪盼有更多海濱空間供市民享用

「舍區」由政府、社福機構（聖雅各福群會）和私人企業（太古集團）三方合作興建，甯漢豪指，一個成功的休憩空間是給予人放鬆的感覺，「一入嚟就有呢個感覺！」，認為「舍區」十分成功，希望能夠善用和美化更多海濱空間供市民享用。