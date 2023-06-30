將軍澳單車徑驚現「陰濕」減速壆　累單車男炒車跌斷手後即被拆走

將軍澳海濱長廊單車徑近環保大道落斜位，近日離奇出現一個「流動」減速壆，連同一條懷疑接駁工程的膠水喉攔腰置放路中。昨晚（29日）有單車人士在昏暗路燈下，疑看不清路面，在駛過減速壆時意外「人仰車翻」，導致手肘骨折受傷送院。意外後，肇事路壆連膠喉離奇「消失」，迅速被「清理現場」，但有關「元兇」到底責任誰屬，至今仍是懸案。



西貢區區議員方國珊收到《香港01》查詢， 今日（30日）到現場視察後，估計肇事減速壆與復修堆填區工程有關，並形容該個路壆相當「陰濕」不顯眼。《香港01》正向水務署及路政署了解事件，惟兩個部門都回應稱暫不肯定是否涉及事件，需要進一步了解。



現場單車徑事發時置有減速壆連一條膠喉在路中，單車男駛經時意外翻車受傷。。(《將軍澳主場》Facebook圖片)

「神秘」減速壆連膠喉攔腰置單車徑 單車男炒車後籲小心

事發位置為鄰近環保大道及寵物公園的一段將軍澳海濱長廊單車徑，根據一名自稱姓馬的男子在Facebook專頁《將軍澳主場》發出的帖文，指他昨晚（29日）騎單車駛經上址單車徑往日出康城落斜時，突然意外翻車倒地，導致手肘骨折受傷，動彈不得，最後由救護員將他送院，並要接受手術治療，目前留醫。他在Facebook提醒其他人：「無情情路上多條喉，導致手肘碎骨同要做手術！各位經過時加倍小心！」

事件引起大批將軍澳居民在網上議論紛紛，有街坊網上留言聲稱該個減速壆和膠喉近日被置放在路中，橫跨單車徑兩條行車線，估計是接駁附近工程，惟事發後已迅速被人拆走「毀屍滅迹」，由置放至出事，前後不足48小時。

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現場冇警告冇分段路標 意外後減速壆被移走

《香港01》記者今日（30日）到現場視察，該路段屬東行線的落斜大直路。現場所見，涉事的減速壆及膠喉已被移走，有不少單車人士如常使用該段單車徑，各人駛落斜時都格外小心翼翼。

記者發現在單車徑旁邊的圍欄外，放有一些「膠馬」、磚塊和喉管等工程用具，但現場單車徑沿路都未見置放涉及工程的「警告」路牌，或張貼有關工程的任何資料，也沒有設置分段路標，一旦有人受傷，較難準確地說出位置所在，或有可能影響救援。

單車人士：好危險，我都差啲瀨嘢！

單車人士譚先生向《香港01》稱當時目擊意外發生，他形容：「見到佢（事主）瞓底咗，當時都諗到係關條壆事，現場好多人喺到，救護車都嚟埋。」他批評，單車徑上突然出現障礙物，但毫無任何告示牌提醒單車人士，容易引起意外，他不滿地說：「咁樣梗係危險啦！有咩理由喺條斜路整條壆喺到？我都差啲瀨嘢啦！」

另一名單車人士溫先生表示，每星期都會前往該路段踏單車，平日亦留意到鄰近若有工程進行，單車徑會「忽然」出現減速壆和膠喉橫跨路面，他認為單車人士須時刻提高警覺，應以較慢速度落斜行駛，說：「可以慢少少，最緊要係互相尊重，其實自己都有責任。」

區議員批減速壆位置「陰濕」 宜加設發光路標提示

西貢區議員方國珊對有關意外表示關注，今日（30日）中午到現場了解情況，她估計是附近有復修堆填區工程，所以在單車徑置放減速壆和膠喉，但她形容該減速壆位置相當「陰濕」，單車人士未必能提前留意到。她稱：「希望有關部門可以留意返呢件事，同埋如果整啲咁隱蔽嘅路壆，可以有明顯路牌作指示。」

方國珊續指，過去現場單車徑曾出現人車爭路驚險場面，亦曾多次發生單車意外，一直是「黑點」，她曾與當局就上址的安全問題討論了數年，並建議加設路標，若市民遇意外可以識別位置，讓救援人員可以盡快到達，惟至今仍未見相關設施。

前香港單車隊代表何兆麟亦提醒，單車人士駛落斜時必須控制好煞車，說：「靠左慢慢落斜，如果高速落斜有一定危險性。」他又建議，有關部門應在維修路段前加設危險警告牌，提醒道路使用者，夜間加設發光物體於工程路段，好讓道路使用者能及早發現，減低受傷風險。

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