堅拿道天橋鋪新瀝青物料　抗變形力更佳　林世雄形容工作極具挑戰

過紅隧常經過的灣仔堅拿道天橋，在上世紀七十年代落成，一直是極為繁忙路段，該行車天橋由黃泥涌峽天橋北端至近軒尼詩道的路段為混凝土路面，其餘路段則為瀝青路面，但由於使用率非常高，路面出現不同程度損耗。



運輸及物流局局長林世雄今日（8日）發表網誌表示，路政署已於今年3月完成堅拿道天橋紅隧出口至霎東街的路面復修工程，並採用了一種新瀝青鋪路物料，在抗變形、抗老化和抗疲勞方面更優勝。



林世雄形容該維修工程極具挑戰，因每周只有三日可臨時封路，每次由晚上10時至翌晨5時只能封閉其中一條行車線，每次工程只有兩小時可以進行挖掘以減低噪音滋擾，每日工程規模有限，因此維修團隊須預先計劃工程中所需的工序及施工次序、工具器械及工人數量，讓不同工序工人無縫交接，確保工程可在極度有限的時間內完成。



林世雄在網誌稱，路政署在堅拿道天橋瀝青路面重鋪工程時，採用新瀝青鋪路物料，新瀝青是一種較耐用、由較高黏度瀝青油組成的瀝青物料，在抗變形、抗老化和抗疲勞方面都較現有瀝青優勝。該新瀝青物料已應用在本港部份繁忙的路段，效果良好，林指未來路政署會繼續應用在合適的路段。

林又表示，今年3月已順利完成堅拿道天橋紅隧出口至霎東街的路面復修工程，形容是一項極具挑戰維修工程，因該天橋屬每天極為繁忙的路段，有關政府部門協調後，每星期只有三日可臨時封路，每次由晚上10時至翌晨5時只能封閉其中一條行車線進行維修工程。如工程牽涉巴士路線使用的支路，更只能在巴士尾班車開出後才能開展。

他指維修工程只能在深夜進行，維修團隊在施工時必須盡量減低工程對附近環境的影響，而為符合環保署要求，維修團隊每次進行工程時，只有約兩小時進行挖掘，因此每次工程的規模相當有限。

同時，團隊會在施工時會採用合適隔音罩和低滋擾度的手提電炮等設備，並避免在深夜進行一些產生較高噪音的工序，例如刨削舊瀝青路面或清除舊有破損的混凝土路面。