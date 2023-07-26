愛東邨籃球場變曬衫場　兩神秘大媽搬十幾袋衫隨地曬　居民斥離譜

筲箕灣愛東邨出現球場變「曬衫場」奇景！有居民於周日（23日）目擊兩名大媽疑帶來十多袋衣物到邨內一個籃球場，並從中取出近百件衣物、被鋪和毛巾等，公然攤平在球場地上隨地曬晾，另有多個疑載有衣物的紅白藍尼龍袋亂棄在四周，幾乎佔據了整個球場，蔚為奇觀。該居民即時拍下如此誇張場面，並上載至社交平台，引來大批網民留言熱議，更批評涉事者行為「自私」、「離譜」。



《香港01》聯絡到目擊事件的居民張先生了解，他指居住愛東邨逾20年，「從未見過咁誇張」。記者今日（26日）到事發球場視察，但已不見相關違規曬衫情況。《香港01》正向房屋署了解事件，暫時未獲回覆。



圖中可見，兩名神秘大媽將大量衣物、棉被和毛巾等，公然攤平在球場隨地曬，另有多個疑載有衣物、「脹卜卜」的尼龍袋放在球場四周，球場上還有一部手推車疑載有多袋衣物，幾乎佔據了整個場地。（受訪者提供）

目擊者張先生為愛東邨居民，他今日（26日）接受《香港01》電話訪問時表示，事發於本周日（23日）下午約2時半，當時他離開寓所準備外出，在走廊往外赫然看到兩名大媽在愛東邨愛善樓6樓籃球場，把大量衣物逐件攤平在偌大的球場隨地曬晾，儼如「私家曬衫場」，場面相當誇張。

搬十幾袋衫去球場隨地曬 目擊者：未見過咁誇張

張先生憶述：「我望落去時，佢哋已經攞咗大部分嘅衫出嚟曬，而側邊仲有成8、9袋（衣物）係仲未攞嚟嘅，就咁望，至少有11、12袋（衣物），嗰啲衣物佢係用行李箱、紅白籃尼龍袋載住咁帶過嚟曬嘅。」他稱不清楚該兩名大媽何時開始曬衫，亦不清楚對方身分，估計是屋邨居民。兩小時後，張先生回家發現兩名大媽已不見蹤影，而本來攤在球場上的衣物亦不翼而飛，相信已被人悉數收拾帶走。

他形容，過去20多年來都從未見過如此誇張場面，過去亦甚少見到有人在該球場曬衫，他說：「見到呢個情況係第一次比較誇張嘅，因為實在係太大面積，同埋太多數量。」他即時用手機拍下情況。不過，張先生指當時正值烈日當空，球場上除了該兩名女子，未見其他人在場欲使用場地，故他未有加以理會，也沒有向房屋署投訴。

兩名神秘大媽將大量衣物、棉被和毛巾等，公然攤平在球場隨地曬，另有多個疑載有衣物、「脹卜卜」的尼龍袋放在球場四周，球場上還有一部手推車疑載有多袋衣物，幾乎佔據了整個場地。（受訪者提供）

從張先生拍得的影片中可見，隨地曬的衣物大多為冬季衣物，有長袖上衣、厚外套、長褲、棉被及床單等，包羅萬有，為數近100件。球場上還有多個「脹卜卜」的尼龍袋、一部手推車，疑袋內載有衣物，又有多個行李篋被打開四散在地上，幾乎佔據了整個場地。

目擊者拍片惹網民熱議：洗完衫放地曬仲污糟

張先生其後將有關影片上載至社交平台，引起大批網民和愛東邨居民關注，並留言議論紛紛。有人批評在球場曬衫行為「自私」、「離譜」，也有人認為「其實洗完放地曬， 咪仲污糟，個球場咩都有」，直指衣物隨地曬的行為令人嘖嘖稱奇。

《香港01》記者今日（26日）到位於愛東邨愛善樓6樓的事發籃球場視察，但未發現有人把衣物舖滿地曬晾的盛況，連把衣物掛晾在籃球架或附近欄杆都沒有。不過。現場貼有告示提醒居民，「根據房屋署『屋邨管理扣分制』在公眾地方晾曬衣物（房屋署指定地點除外）會被扣三分」。

街坊斥球場曬衫欠公德心 促房署加強執法

街坊李女士向《香港01》透露，過往不時見到有人在球場上用衣架晾衫，或把棉被掛在球場欄杆上，但從未見過片中的誇張場面，她批評在球場地上晾曬衣物做法欠公德心，說：「曬咁多嘢喺呢度，如果有人嚟打波都會投訴。」

居民陳先生直斥在球場晾曬衣物的做法不可取，他認為公眾地方，理應給予街坊共同使用，他批評：「擺啲衫喺到點踢波？點打波？」

他笑言，從未見過如此「獨特」的曬衫方式，猜測是否在進行某些抗議活動，又指假若家中晾曬空間不足，建議可購買乾衣機，或善用窗口通風位置晾衫。

在區內工作的秦先生坦言，不時會看到有人在球場晾衫，但認為此做法並不理想，他稱：「如果自己想喺球場打波但見到嗰堆衫，你搬走佢又唔係，但係繼續打波又唔係，都幾阻礙。」

秦先生建議，若遇上居民做出如此行徑，應主動向屋邨管理處職員反映，而對於房屋署告示說明會扣分的做法，他認為署方需要加強執法才有威嚇作用，他強調：「真係要扣分先至得，如果齋講唔執法都係冇用。

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