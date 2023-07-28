十條後山小徑研究　摩星嶺8月中最旺　料因野戰及港大生一項活動

香港人熱愛行山，更會到民居附近的後山小徑活動。保育團體Parks and Trails 及WYNG基金會繼4月後，今日（28日）發布「屋企後山研究計劃第二部分：點算後山訪客人數」報告，統計10條後山小徑的人流、實際使用情況，以及不同時間的用量變化。報告呈現後山小徑對社區的價值，冀引起社會及政府對後山議題的關注。



特定時段訪客急升：嘉頓山日出日落時間特別多人

屋企後山研究計劃採用的10條後山小徑，包括將軍澳「鴨仔山、蓮苑徑及寶坑徑」、鑽石山「斧山」、佐敦谷「沈雲山及平山」、粉嶺「蝴蝶山」、深水埗「窩仔山（主教山）及嘉頓山」、荃灣「芙蓉山」、沙田「道風山」、屯門「屯門徑」、銅鑼灣「金督馳馬徑及柏架山下引水道」及堅尼地城「摩星嶺」。

粉嶺蝴蝶山使用率最高 平日逾千人到訪

研究小組於2022年7月至8月及2022年12月至2023年2月期間，於山徑出入口附近安裝感應器，放置6至12日。研究發現，十條山徑平日每天大約有400名至500名訪客，周末則有約700人至800人，主要為當區人士使用，其中使用率最高為粉嶺蝴蝶山，平日有超過1,200人到訪，周末則超過1,500人。

研究中發現，有部分「非典型」後山小徑或較受季節和時段因素變動，包括嘉頓山、摩星嶺和道風山等。嘉頓山的黎明及傍晚時分，訪客明顯增加，相信不少市民特意前來觀賞日出和日落；摩星嶺於8月中旬中午12時至下午6時期間，造訪人數飆升，估計與野戰玩家或鄰近的香港大學迎新活動有關。

WYNG基金會高級項目經理黎文燕表示，山徑主要為當區居民使用，人流高峰約為早上9時：「研究範圍內的山徑中，大約一半使用率高。數據反映不論夏季或冬季，山徑於整個星期都錄得高使用率，周末訪客較平日多約10%至30%」。

政府綠化帶管理鬆散 團體促加強規劃管理

Parks and Trails 伙伴協作及傳訊總監鄺芯妍期望，報告能對政府現時鬆散的管理施加壓力。她建議將部門分門別類，清楚劃分相應負責的部分，並清晰界定後山小徑定義及土地用途。

鄺指出，研究證明後山小徑所在的綠化帶有價值，絕非閒置剩餘的空間，「政府忽視綠化帶價值，缺乏統一規劃及管理，雖然令後山發展出獨有特色，但同時使後山面對多種威脅，包括欠缺公德心的使用行為、過度鋪砌混凝土、巨大的發展壓力等」。

她亦建議讓後山使用者及社區團體參與更多後山規劃及管理決策。非牟利組織和社區義工的共同參與，亦有助以可持續發展的模式，解決後山管理及保養問題。她期望報告能引起公眾關注，從另一個角度審視屋企後山。