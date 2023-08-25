星光大道︱新世界管理合約明年屆滿　康文署邀非牟利機構交建議書

星光大道現時的管理、營運和保養工作的委託期將於2024年4月結束。康文署周四（24日）邀請非牟利機構，就星光大道及梳士巴利花園於2024年4月開始為期15年的管理、營運、保養和其他優化服務提交建議書。提交建議書的截止日期為2023年11月23日，康文署將於下月21日安排簡介會。



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15年營運期8年屬固定年期 政府檢討表現後可續期7年

康文署在文件列明15年營運期中，首8年屬固定年期，政府檢討表現後可續期7年，而委託管理範圍包括梳士巴利花園、星光大道及餐飲設施，而港府會支付1元象徵式費用委託管理，機構日後須自負盈虧。條款訂明經營所得收入只可全數投入場地持續運作，日後營運者要負責場內所有事項。

增國安條款 營運期間如涉危害國安可終止合約

標書同設國安條款，港府可國家安全為由取消投標者資格，如營運者營運期間涉危害國安，港府可終止合約。

康文署指，星光大道跟毗鄰的梳士巴利花園是欣賞維多利亞港的熱門景點，為進一步優化尖沙咀海濱成為集藝術、文化、旅遊、康樂及體育於一身的公共空間，康文署邀請有興趣的機構，就星光大道及梳士巴利花園於2024年4月開始為期15年的管理、營運、保養和其他優化服務提交建議書。

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