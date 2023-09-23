中環有新景點　摩天輪前擬建「船錨廣場」展巨船錨　最快明年竣工

中環海濱除了巨型摩天輪外，將會有新景點。海事博物館提交的最新文件披露，當局擬於中環9號及10號碼頭外，亦即摩天輪前的空地建「船錨廣場」，除了展出由本港航海業巨擘董浩雲擁有的「海上巨人號」的船錨外，亦會興建一個遊客廣場，將會在晚間舉行沉浸式互動教育及娛樂，而船錨廣場則可借出舉辦社區活動等，相信可成為中環新海濱三號用地發展的主要景點之一，料項目最快明年底竣工。



海事博物館擬於中環摩天輪前興建「船錨廣場」，將會展出「海上巨人號」的船錨，亦會興建一個遊客中心。（文件截圖）

海事博物館提交到海濱事務委員會的文件顯示，當局擬在摩天輪前興建遊客中心，佔地約1,490平方米。構想圖顯示，遊客中心樓高8米，呈三角形狀，形態模仿傳統船舶和海浪，相信對後方樓高60米的摩天輪景觀影響不大。遊客中心前方，則會展示巨型船錨。文件指，船錨廣場大部份用地屬於開放空間，將可大大提升公眾對開放空間的享受。

海事博物館船錨廣場遊客中心樓高8米，呈三角型狀，以模仿傳統船舶和海浪的形狀。（文件截圖）

文件提到，廣場展出的船錨來自「海上巨人號」（Seawise Giant），該船在1979年落成，較鐵達尼號大兩倍，起初由本港首任特首董建華的父親董浩雲擁有及營運，是至今航行過最大的船舶，該巨型船錨象徵香港故事和香港精神，在中環海濱的當眼位展出，將可透過參與和教育，展示本港豐富的海事和文化遺產，同時亦可提升市公眾對海濱的享受。

海事博物館擬在晚間，於遊客中心提供沉浸式的互動教育及娛樂體驗，而船錨廣場則可借出，舉辦社區活動、表演、聚會和儀式等，更可做晚間燈光匯演（light show at night），相信可吸引大量遊客。

文件提到，海事博物館已向地政總署申請，將擬議發展空地的短期租約延長至5年，申請已得到文化體育及旅遊局的政策支持，屋宇署上月已批出有關建築圖則，項目已取得賽馬會資助，預料項目將於明年首季動工，同年第四季有望竣工。