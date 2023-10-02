11號幹線擬2033年底通車　大欖郊野公園地底建隧道　青龍頭將填海

政府日前就十一號幹線（元朗至北大嶼山段）工程刊憲，並料可提早至2033年通車。路政署近日就項目提交環境影響評估報告，提到工程包括於青龍頭填海，面積約為2.2公頃，料會直接影響部份具保育價值的物種，包括極少量的白氏鰓口文昌魚、名為黑星珊瑚的硬珊瑚、橡樹珊瑚及柳珊瑚。不過報告指，由數量非常少，相信該類魚並非於工程範圍繁殖棲息，故認為影響不大。

另外，工程亦會經過大欖郊野公園，報告指相關路段將採用地下隧道形式興建，包括了藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道，期間會使用爆破形式。



2026年第一季開展青龍頭填海工程

政府最初預料十一號幹線會不遲於2036年通車，不過當局早前預計，在實施精簡法定和行政程序後，有望提早至2033年啟用。根據路政署提交的環評報告，預料會於2026年第一季開展工程，包括於青龍頭填海；最終整項工程會於2033年第四季完成。

十一號幹線、屯門繞門、青嶼連接路擬同步於2033年啟用。（區議會文件）

將用鑽爆法建隧道及連接路

是次項目涉及多個工程，包括興建約4.2 公里長雙程三線的藍地隧道、興建約2.0公里長雙程兩線的掃管笏連接路、興建約1.9公里長雙程四線的青龍大橋，以及興建分為南、北兩段，合共長約2.1公里的雙程四線大欖涌隧道等。

環評報告指，為直接連接藍地、掃管笏及青龍頭，項目走線將不可避免地位於大欖郊野公園範圍內，因此將採用地下隧道方案興建，包括藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道（南段）等，期間預計會採用鑽爆法，利用定控爆破方法開挖岩石。報告強調，不會直接影響大欖郊野公園內的動植物群。

擬建的青龍大橋模擬圖（路政署網頁圖片）

青龍大橋選址有少量具保育價值魚類及珊瑚棲息

另外，擬建的青龍大橋將橫跨大海，連接青龍頭至北大嶼山公路，工程需於青龍頭填海，面積約為2.2公頃。報告指，填海範圍有少量具保育價值的白氏鰓口文昌魚、少於1%名為黑星珊瑚的硬珊瑚、橡樹珊瑚及柳珊瑚，工程會構成直接影響，但報告亦強調，填海範圍只有極少量該魚，相信並非其繁殖棲息之地，故影響只是微不足道。