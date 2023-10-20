房協沙田松悅樓料明年入伙　即日起申請　終身免租吸長者寬敞戶

房屋協會沙田乙明邨長者住屋項目「松悦樓」即將落成，房屋協會今日（20日）開放示範單位予傳媒參觀，單位約226平方呎，屬開放式單位，將可供1至2人居住，預計整個項目將於明年第二季落成。



房協指，由即日起至下月30日，轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶，可申請調遷至松悦樓，獲編配的合資格住戶可獲享終身免租及免差餉，亦可享最多1.7萬元搬遷津貼，冀此舉能吸引全長者寬敞戶騰出其原有單位，以善用公屋資源。



房協總監（物業管理）潘源舫表示，獲編配入住松悅樓的住戶，在居住期間一直符合相關免租規定，可享終身免租及免差餉。（房協提供）

全長者寬敞戶入住可享終身免租免差餉

房協總監（物業管理）潘源舫表示，松悅樓內所有新單位均附送廚櫃、抽油煙機及電熱水爐，更採用多項無障礙長者友善設計，廚房、洗手間及電掣位置等室內設施均貼心照顧長者及輪椅使用者的日常生活需要，讓他們住得安全舒適。

他續指，松悅樓是專為房協全長者寬敞戶全新興建，以鼓勵相關住戶騰出其原有單位，達到善用公屋的原則，獲編配入住的住戶，如居住期間一直符合相關免租規定，將可享終身免租及免差餉，並可獲一次性的搬遷津貼。

所有家庭成員年滿65歲可獲優先編配

房協表示，轄下所有出租屋邨的全長者寬敞戶（郊區公共房屋及乙類出租屋邨除外），，即全部家庭成員於今年11月30日或之前年滿60歲，無擁有任何香港住宅物業，均可申請調遷至「松悦樓」；若所有家庭成員均已年滿65歲，則可獲優先編配單位，而同邨的全長者寬敞戶派發申請表。

松悦樓以「組裝合成」建築法興建，樓高10層，可提供64個長者友善單位，屬開放式設計，內部面積約226平方呎，可供1至2人居住，大樓地下為康樂中心，方便舉辦跨代聯誼及康體活動。大廈一樓將會接駁乙明邨現有的行人天橋。松悦樓預計將於明年第二季入伙。