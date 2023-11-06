粉嶺狗被迫遷　3萬呎新址入伙　議員倡北都收地兼顧動物福利

北部都會區｜原本位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」去年年中因土地糾紛被迫遷，及後獲恒基借出打鼓嶺恐龍坑約3萬呎的農地作為臨時動物寄養所。立法會議員劉國勳透露，已有大部份流浪貓狗遷入「傻媽流浪貓狗之家」的第一期新居，該地更展開第二期工程，加建貓狗收容所及生命教育中心。他又指，北部都會區收地程序即將啟動，建議政府規劃北都發展的同時，加入保護流浪動物政策的藍圖。



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立法會議員劉國勳在其社交網站指，「傻媽流浪貓狗之家」的第一期動物居所已建成入伙，大部分流浪貓狗已從舊址遷入，吸引了不少義工團體及學校到場探訪參觀。他指，第二期工程將加建貓狗收容所，以及興建新的生命教育中心，冀社會更關注流浪動物議題，以及加強義工活動及教學服務。

北部都會區收地程序即將啟動，劉國勳表示，2024年將會是關鍵一年，不少動物保護團體都反映其場地受收地影響。他希望政府規劃北都發展的同時，亦加入保護流浪動物政策的藍圖，從政策入手提高動物的福利及生存環境，包括主動提供土地及基本配套，以及對動保團體增加支援。

▼「傻媽流浪貓狗之家」粉嶺原址▼



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「傻媽流浪貓狗之家」原本位處粉嶺，後來因為業主之間出現糾紛，逾百隻動物需要遷出。後來恒基地產將恐龍坑一幅農地，改劃為臨時動物寄養所，供「傻媽流浪貓狗之家」落戶入駐。新址佔地2,195平方米，比舊址大3倍。

▼「傻媽流浪貓狗之家」粉嶺原址▼

