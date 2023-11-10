類鼻疽｜過去一月增3個案　青衣長發邨老翁周一離世　死因調查中

衞生防護中心今日（10日）公布，自上月14日至今日錄得3宗新增感染類鼻疽確診個案。一名有長期病患、居於青衣長發邨的92歲男子，上月20日起食慾減退，同月27日因身體狀況轉差到瑪嘉烈醫院急症室求診及入院，其後於本周一（6日）離世，死因仍在調查中。



衞生防護中心指，暫未發現3宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現與早前其他確診個案有流行病學關連，連同新增的3宗個案，本港今年共錄得15宗類鼻疽個案。



衞生防護中心11月10日公布3宗新增感染類鼻疽確診個案，一名有長期病患、居於青衣長發邨的92歲男子。（資料圖片/馬耀文攝）

三名患者分別居於藍田德田邨、青衣長發邨及長洲新北社街

10月14日至今日錄得的3宗新增感染類鼻疽確診個案，第一宗涉及一名有長期病患的77歲男子，他居於藍田德田邨德樂樓，10月初起食慾減退，10月11日因身體狀況轉差和血糖過高被送到基督教聯合醫院急症室，同日入院，現時情況穩定。

第二宗個案涉及一名有長期病患的92歲男子，居於青衣長發邨，他10月20日起食慾減退，27日因身體狀況轉差到瑪嘉烈醫院急症室求診，同日入院，其後於本月6日離世，死因仍在調查中。

最後一個個案涉及一名有長期病患的85歲男子，居於長洲新北社街。他自4月起持續咳嗽，本月1日因發燒和咳血到瑪麗醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。

暫未發現新增個案有流行病學關連 今年暫錄15宗個案

衞生防護中心指，暫未發現3宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他類鼻疽確診個案有流行病學關連，本港今年共錄得15宗類鼻疽個案，而去年共錄得46宗類鼻疽個案。

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