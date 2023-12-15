周末好去處｜啟德車站廣場「聖誕 Get Set Go」及廣場啓動嘉年華

康文署昨日（14日）宣布，新落成的九龍城區啟德車站廣場二期將於周日（17日）正式開放予公眾使用。為吸引更多市民到場認識這個新休閒設施，康文署將於當日上午10時至下午2時舉辦「啟德車站廣場啟動嘉年華」。與此同時，大型運動嘉年華「啟德聖誕 Get Set Go」周六（16日）至周日（17日）一連兩日在啟德車站廣場舉行，設有50多項節目。



康文署的「啟德車站廣場啟動嘉年華」活動包括新興運動圓網球及芬蘭木棋、身心伸展、健體舞，以及與康文署吉祥物「活力仔」和「思文喵」拍照，費用全免，歡迎市民參加。

啟德車站廣場二期建於前機場北停機坪地區，位於啟德市中心，佔地約8.5公頃，提供露天廣場、寛闊草坪和水景設施，並設有多元化康體設施，包括兩個兒童遊樂場、適合各年齡人士的健身設備和太極廣場等。此外，兩個草地滾球場將於2024年首季開放。廣場同時是寵物共享公園，攜同寵物入內的市民和其他使用者，可在共融環境下使用公園設施。

大型運動嘉年華「啟德聖誕 Get Set Go」一連兩日舉行

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另外，由九龍城民政事務處及飛越啟德攜手主辦、啟德體育園協辦的大型運動嘉年華「啟德聖誕 Get Set Go」，將於16日至17日一連兩日在啟德車站廣場舉行，設有50多項節目，包括攤位遊戲、互動遊樂區、運動體驗坊、舞台表演及城市文化定向賽等，打造充滿動感與活力的社區，以凝聚歡樂氣氛。

活動場地將劃分為六大互動區，為大家帶來多個由不同機構、體育會和運動員安排的遊戲攤位及互動遊樂區，當中包括：車路士足球學校設置的Soccer Blue Clinic，邀請前港隊代表、兩屆「香港足球先生」山度士等親自執教。兩天嘉年華的主舞台，亦將會變成全天候運動表演及體驗坊的集中地。其中，運動體驗坊包括挑戰體能的Zumba健身舞、關節靈活性訓練、踏板舞及高強度間歇性訓練等。

「啟德聖誕 Get Set Go 」當中另一矚目的主打活動 ──「城市文化定向挑戰賽」，亦會於嘉年華期間舉行。賽事路線覆蓋九龍半島多個地區，參加者需要與隊友規劃最佳行程，務求於限定時間內，合力走訪最多指定文化景點及古蹟打卡位，感受緊張刺激的競賽氣氛，同時累積分數爭取名次，更可以攜手共創聯合國倡議可持續發展的世界紀錄。

比賽分為「城市文化定向賽」及「公園定向賽」兩項賽事， 分別設有親子組、精英組及公開組等，勝出隊伍有機會贏取豐富獎品。

啟德聖誕Get Set Go 活動詳情：

日期：2023年12月16及17日 (星期六及日)

時間：每日上午10時至下午6時

地點：啟德車站廣場 (港鐵啟德站B出口)

活動：遊戲攤位、運動體驗坊、舞台表演及示範、啟德體育園互動展覽及城市文化定向挑戰賽

費用：全免