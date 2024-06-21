HKU Expected Score 2024｜一文看清港大JUPAS課程預期收生分數

【DSE 2024放榜／DSE成績統計／JUPAS／聯招／改選】文憑試將於7月17日放榜，考生可於7月18日至20日指定時間改選JUPAS大學聯招。「01教育」在下文整合香港大學（港大／HKU）公布，2024年的最新公布預計收生分數，助考生在放榜前作準備。



港大JUPAS預計收生分數

考生們如有需要，亦可點擊下文參考港大公布的過去收分數字：

港大HKU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

港大公布最新預計收生分數，收分最高包括內外全科醫學士、牙醫學士、理學士及法學士（雙學位課程）、工商管理學學士（國際商業及環球管理）、文理學士（應用人工智能）、工商管理學學士（法學）及法學士（雙學位課程）、金融學學士（資產管理及私人銀行）、理學士（計量金融）等。

五科22至24分則有工學學士、教育學士（幼兒教育及特殊教育）、園境學文學士、文學士（城市研究）、工學學士（工程科學）、社會科學學士，以及新聞學學士。

香港大學已公布2024年JUPAS課程預計收生分數。（資料圖片）

港大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。

學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。

港大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，包括商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程不少都有面試要求（面試安排）。