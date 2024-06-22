CUHK Expected Score 2024｜一文看清中大JUPAS課程預期收生分數

【DSE 2024放榜／DSE成績統計／JUPAS／聯招／改選】文憑試將於7月17日放榜，考生可於7月18日至20日指定時間改選JUPAS大學聯招。「01教育」在下文整合香港中文大學（中大／CUHK）公布，2024年的最新公布預期收生分數，助考生在放榜前作好準備。



中大JUPAS預計收生分數

考生們如有需要，亦可點擊下文參考中大公布的過去收分數字：

中大CUHK收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

中大公布最新預計收生分數，收分最高包括計量金融學及風險管理科學、計算數據科學、人工智能：系統與科技、計量金融學、教育學士(數學及數學教育)、金融科技學、數學與信息工程學、數學精研等。

另有6科收生分數介乎20至21.5分，包括語言學、音樂、中國研究、藝術、宗教研究、教育學士(幼兒教育)。

值得注意的是，各科收生分數計算方法不盡不同，例如上述分數較低的科目，其計分算式中﹐未有對個別文憑試考試科目分數加權計算（或所設權重較低），得出參考分數亦因而較低，因此收生分數並不能完全反映學科入學難易程度。

此外，中大部份學科設有特定計分方法，如醫學院兩個醫科課程的文憑試（核心和選修科）成績換算分數會是5**（7分）、5*（6分）、5（5分）、4（3分）等，與中大整體計分方式不同。學院推算，2024年內外全科醫學士課程，預計收分36分；內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別，預計收分40分。

香港中文大學已公布2024年JUPAS課程預計收生分數。（資料圖片）

中大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。

中大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，中大醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

CUHK Expected Score 2024

中大JUPAS課程預期收生分數2024

課程編號：JS4006

課程：人類學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：22

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課程編號：JS4018

課程：中國語言及文學

計分方法：最佳5科(中文x1.2)

2024年預計收生分數：27

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課程編號：JS4020

課程：文化研究

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：22

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課程編號：JS4022

課程：文化管理

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：22

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課程編號：JS4032

課程：英文

計分方法：最佳5科(英文x1.5)

2024年預計收生分數：25

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課程編號：JS4044

課程：藝術

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：21

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課程編號：JS4056

課程：歷史

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：24

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課程編號：JS4068

課程：日本研究

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：23.5

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課程編號：JS4070

課程：語言學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：21.5

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課程編號：JS4082

課程：音樂

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：21.5

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課程編號：JS4094

課程：哲學

計分方法：5科(必須包括中文、英文)

2024年預計收生分數：22

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課程編號：JS4109

課程：宗教研究

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：20

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課程編號：JS4111

課程：神學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：24

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課程編號：JS4123

課程：翻譯

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：22.5

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課程編號：JS4136

課程：中國研究

計分方法：最佳5科(英文x1.25)

2024年預計收生分數：21.5

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課程編號：JS4202

課程：工商管理學士綜合課程

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：24.5

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課程編號：JS4214

課程：環球商業學

計分方法：4核心科+ 2選修科

2024年預計收生分數：35

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課程編號：JS4226

課程：酒店旅遊及房地產

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：22

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課程編號：JS4238

課程：保險、金融與精算學

計分方法：5科(必須包括英文及任何1科數學科目)

2024年預計收生分數：29

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課程編號：JS4240

課程：專業會計學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：24.5

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課程編號：JS4252

課程：計量金融學

計分方法：最佳5科(英文x2；數學x2；M1/M2、化學、物理或經濟最佳一科x1.5)

2024年預計收生分數：51

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課程編號：JS4254

課程：環球經濟與金融跨學科主修課程

計分方法：5科(必須包括英文)

2024年預計收生分數：32

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課程編號：JS4264

課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

計分方法：5科(英文x2；中文x1.5；必須包括中文、英文、數學)

2024年預計收生分數：37

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課程編號：JS4276

課程：計量金融學及風險管理科學

計分方法：最佳5科(英文x2；數學x2；必須包括中文、英文、數學；M1/M2、化學、物理或經濟最佳一科x1.5)

2024年預計收生分數：55

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課程編號：JS4329

課程：健康與體育運動科學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：26

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課程編號：JS4331

課程：文學士(中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)

計分方法：5科(中文x2；必須包括中文)

2024年預計收生分數：37.5

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課程編號：JS4343

課程：文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)

計分方法：5科(英文x2；必須包括英文)

2024年預計收生分數：33.5

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課程編號：JS4361

課程：教育學士(數學及數學教育)

計分方法：5科(數學x2；M1/M2 x2；中文或英文x1.5；物理、經濟或ICT x1.5；必須包括數學或M1/M2)

2024年預計收生分數：49

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課程編號：JS4372

課程：教育學士(幼兒教育)

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：20

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課程編號：JS4386

課程：理學士（學習設計與科技）

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M1 x1.5；生物、化學、物理、DAT、ICT、經濟、地理或科技與生活（FST）x1.5)

2024年預計收生分數：28

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課程編號：JS4408

課程：機械與自動化工程學

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M2 x1.5；物理x1.5；生物、化學、DAT或ICT x1.25)

2024年預計收生分數：26

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課程編號：JS4412

課程：計算機科學與工程

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M2 x1.5；生物、化學、物理、DAT或ICT x1.5)

2024年預計收生分數：40

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課程編號：JS4416

課程：計算數據科學

計分方法：最佳5科(數學x2；M1/M2 x2；生物、化學、物理或經濟x1.5)

2024年預計收生分數：51.6

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課程編號：JS4428

課程：金融科技學

計分方法：最佳5科(英文x1.25、中文x1.25、數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、BAFS、經濟或ICT x1.5)

2024年預計收生分數：44

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課程編號：JS4434

課程：電子工程學

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M2 x1.5；物理x1.5)

2024年預計收生分數：26

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課程編號：JS4446

課程：信息工程學

計分方法：最佳5科(數學x2；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、DAT或ICT x1.5)

2024年預計收生分數：35

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課程編號：JS4458

課程：系統工程與工程管理

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M2 x1.5；生物、化學、物理、BAFS、經濟或ICT x1.5)

2024年預計收生分數：27.5

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課程編號：JS4460

課程：生物醫學工程學

計分方法：最佳5科(英文x1.5；最佳其中一科數學科目x1.5；生物、化學或物理x1.5)

2024年預計收生分數：38.5

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課程編號：JS4462

課程：能源與環境工程學

計分方法：最佳5科(數學x1.5；M1/M2 x1.5；生物、化學、物理、DAT或ICT x1.5；經濟、地理x1.2)

2024年預計收生分數：27.5

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課程編號：JS4468

課程：人工智能：系統與科技

計分方法：最佳5科(英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理或ICT x1.5)

2024年預計收生分數：51.5

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課程編號：JS4501

課程：內外全科醫學士課程

計分方法：6科(必須包括中文、英文、數學，以及生物或化學最佳1科；不視M1/M2為選修科；學科使用指定分數<a href="https://admission.cuhk.edu.hk/wp-content/uploads/2023/12/useful-information-2024.pdf#page=11">換算方法</a>)

2024年預計收生分數：36

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課程編號：JS4502

課程：內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別

計分方法：6科(必須包括中文、英文、數學，以及生物或化學最佳1科；不視M1/M2為選修科；學科使用指定分數<a href="https://admission.cuhk.edu.hk/wp-content/uploads/2023/12/useful-information-2024.pdf#page=11">換算方法</a>)

2024年預計收生分數：40

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課程編號：JS4513

課程：護理學

計分方法：最佳5科(生物、化學和物理當中最佳1科x1.2)

2024年預計收生分數：27

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課程編號：JS4525

課程：藥劑學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：29

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課程編號：JS4537

課程：公共衞生

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：23

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課程編號：JS4542

課程：中醫學

計分方法：最佳5科

2024年預計收生分數：27.5

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課程編號：JS4550

課程：生物醫學

計分方法：5科(英文x1.5；生物x1.5；化學x1.5；必須包括中文、英文、數學；必須包括生物或化學其中1科)

2024年預計收生分數：36

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課程編號：JS4601

課程：理學

計分方法：最佳5科(英文或數學x1.5；M1/M2 x2；生物、化學或物理x2；經濟、地理、ICT、科技與生活(FST)x1.5)

2024年預計收生分數：32.5

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課程編號：JS4648

課程：地球與環境科學

計分方法：最佳5科(英文x2；數學x2；M1/M2 x2；生物、化學或物理x2；地理x1.5)

2024年預計收生分數：41