港大創新與科技理學士首屆招25人　學生擁科技、創意等基礎有優勢

香港大學於去年新成立「創新學院」，旗下首個跨學科課程課程 —「理學士 (創新與科技)」（JUPAS編程：6602）將於2025年9月迎來首屆學生。港大創新學院署理總監蘇國希表示，課程旨在培養學生能夠熟練地運用科學、工程、商業和設計等領域的知識，運用以人為本的精神應對全球挑戰。課程亦強調實踐經驗，學生將有機會與不同類型機構協作，透過參與多個開放式專案設計，鍛煉解決問題的技能，培養成為創業家及企業家的潛能。



「理學士 (創新與科技)」為4年制課程，將透過聯招（JUPAS）方式招收25名學生，設有面試環節。蘇國希提到，因應科程涉及多個範疇，學生如具有科技、數學、創意或設計基礎，於入學上有一定優勢。



創新學院署理總監蘇國希表示，世界上有著數不清的問題，學生將要應用學到的科技知識轉化成解決方法，這將是學生在課程中需要學習和實踐的過程。（金敏琍攝）

課程要求學生與機構合作 推方案解難

身兼港大電機電子工程系副教授的蘇國希指出，學生在學四年期間將會參與大約7個以科技解決問題的創新專案，透過與非牟利組織、科技公司及商業機構協作，了解機構實際運作及需要，並創建不同創新項目解決機構面對的問題，又強調課程具備靈活性，學生可按自己感興趣的科技領域作深度學習。

於第一及第二學年，學生會接受綜合基礎課程，在科學、工程、人工智能及設計等方面打好學術基礎，另一方面穿梭於學校與合作機構之間，運用相關知識助機構解難。踏入三年級下學期，學生會參與一個為期至少6個月的工作學習體驗；及至四年級時，學生需要進行初創公司專案，以至是籌組自己的初創公司，培養創新思維、解決問題和領導能力。

集百家之長 訓練學生創新思維

蘇國希指港大有很強的工程、科學、商業、設計等科目，課程是集百家之長，「將不同的成份放在一起，才能訓練到學生有創新思維，而學生透過不同的實踐專案去鍛煉他們解決真實場景問題的技能」。

他又強調課程並非只安排學生做實習，「重點是要他們去主導一個創新專案，不同領域如非牟利機構和康健領域面對的約束都有不同，學生運用跨學科知識，優化解決問題方案，以適應社會，在不同層面學習及經歷創新過程」。他不排除學生或有機會參與海外或大灣區公司專案，讓本港及內地的學生有更多機會接觸到外部環境。