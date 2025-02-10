DSE 2025｜數學科M1、M2攻略　分享必讀課題、準備考試方法

文：香港數理教育學會委員會成員、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學數學科科主任伍漢興老師

越來越多同學選修M1/M2？

根據考評局資料，報考M1的日校考生由2023年的2142人升至2024年的2635人(↑23.0%)，報考M2的日校考生由2023年的4200人升至2024年的5057人(↑20.4%)。自教育局提出優化高中課時的改動後，選修M1/M2是眾多選修科中升幅最為顯著的科目之一。促使報考數學延伸部分的考生由2017年佔全港考生約8%到2024年佔全港考生約17%。



隨著公開考試臨近，越來越多人關注怎樣考好M1/M2，以下分享一些數學延伸部的溫習方法，同學可作參考。

數學延伸部分有什麼必讀課題可以輕鬆取得合格？

各位同學都希望用最短的時間，得到最好的成績。M1/M2有沒有相對簡單的課題，可以輕易最得2等的成績呢？

我會建議M1同學可以先做好以下幾個經常考的課題。

1.二項展式 (必須包括e的展式)

2.置信區間基本題型

3.代換積分

4.積分(梯形法)

5.幾何分佈、二項分佈

而M2同學可以先做好以下幾個經常考的課題。

1.二項展式(必須包括兩個多項式展開相乘)

2.基本原理

3.分部積分法

4.微分的應用部份，繪畫函數圖像

同學可參考歷年DSE的題目作操練，這才是考好DSE的最佳方法。

選修數學延伸部分M1/M2應該怎樣準備DSE呢？

無論選修M1或是M2，數學都離不開操練。在過去M1/M2的課程都沒有太大的改動，選定過往5-10年的Past Paper作操練仍然非常合適。在操練過程中，可先處理好甲部，將甲部全部做一次，確保能夠初掌握考試題型。

完成一次5-10年甲部題目後，可再做第二次，這樣才可鞏固所學的知識。在完成第二次操練時，留意自己不太掌握的課題，再加以重溫。這亦是目標為3等成績的同學需要做到的位置。

完成第二次甲部題目之後，針對自己不太掌握的課題操練，亦是準備數學延伸部分DSE的基本。

如同學希望能夠進一步取得4等或以上成績，第三次Past Paper的操練需要包括乙部。同學應在乙部掌握必出題型，加以操練。不論M1或M2，乙部都有很多典型的題型，每年都差不多。同學在操練Past paper的題目(乙部)時，可能都會遇上不同程度的難點。這時候，同學可以組織學習小組，加以討論或資訊老師意見。

對於選修M1的同學來說，乙部的題目相似度會比較高，較容易掌握，不過要求的肯定是準確度高，要較小心。每年M1的cut off分數相對M2會較高，所以選讀M1的同學可多加操練，讓自己犯錯的機會減到最低。

對於選修M2的同學，每年題目的變化雖然比較大，但在乙部都總有幾類標準題型，熟練後可仔細想想，題目希望考的是什麼？為什麼會這樣出題？針對課題操練。如果你對某幾個課題特別有興趣，可多想想。如果是你出題，你又會怎樣出呢？

如果同學希望取得5等或以上成績，我覺得需要做一些Past Paper以外的模擬試題。

出版社製作模擬試題，都會按照歷年來考試的題目，再推算將會考的課題和題型，對同學的操練亦非常有用。操練三次或四次Past Paper的確可讓同學了解考試的題型和每個課題的重點，但當同學用心操練後，總會將部分技巧變成記憶。模擬試題正正是一個很好的機會，讓同學了解自己是否真的掌握有關技巧。或有部分較為少在DSE考的內容，亦有機會在模擬試題中可以看到，讓自己更全面地掌握M1/M2的內容。

結語

世上沒有不勞而獲的方法，讀好每一科都需要下苦功，分配好時間去練習。以上的操練方法都是我個人教學多年，對數學延伸部分溫習的看法，希望各位同學合用。

再次祝各位考生都能得到美滿的成果，付出的努力不會白費，謝謝！

文章作者：伍漢興老師



伍漢興老師為香港數理教育學會委員會成員、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學數學科科主任

