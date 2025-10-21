九龍三育中學與科學園企業簽合作備忘錄　推進數字教育與綠色科技

九龍三育中學與香港科技園公司早前簽署策略合作備忘錄，雙方將聯合舉辦培訓課程及專題研討會，系統性推動綠色可持續科技教育的發展，為香港的創科生態注入年輕動力。



在多位嘉賓見證下，九龍三育中學與Green Vigor公司簽署合作，共同推動創新教育與可持續發展。

九龍三育中學校長梁詠梅與香港科技園公司園區企業綠創能源有限公司（Green Vigor）聯合創辦人及首席執行官莊曦籲，早前在聖方濟各大學梁以德教授及香港科技園公司策略夥伴及客戶管理總監溫寶玲共同見證，於科技園公司轄下的創新中心GreenTech Hub簽署策略合作備忘錄。這舉措將深化學界與科技企業的協同合作，重點培養青少年在綠色科技及再生能源領域的創新思維。

梁詠梅表示，學校近年一直與企業及專業界別協作，提升同學對創科的興趣，包括由有利建築集團黃慧敏為學校起動的「燭天計劃」、香港建築信息模擬學會（HKIBIM）開設的青少年會員制等，都銳意將最新前沿科技帶入校園，與學校課程融合，提升同學對創科的興趣，推動數字教育及培育人才。

莊曦籲稱，是次合作可讓學生接觸公司自家研發的「HydroVigor水動力回收發電」 綠色能源方案，企業團隊亦會透過舉辦講座及工作坊等與學生分享創業路上的實戰歷程，以作為學生生涯規劃的延伸學習。

梁以德指出，中學與創科企業的合作模式不僅能擴闊學生視野，更有助激發創意思維。梁說，商校合作提供的多元化課程，可幫助學生探索個人志趣，同時了解業界現況，認為此次合作匯集不同界別的專業力量，有助為學生提供業界接軌知識，促進培養市場所需人才。