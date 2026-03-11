DSE2026｜英文科攻略　講解各卷最後衝刺方向、常見失分位

作者：保祿六世書院英文科科主任鍾瑞嫦老師

執教英文科多年，每逢文憑試踏入倒數階段，總不乏學生追問：「最後一個月還可以做甚麼？還來得及嗎？」從現實角度而言，要在數星期內由「基礎薄弱」躍升為「英文尖子」並不合理；然而，由「邊緣合格」變為「穩守等級」，甚或由「勉強 Level 4」推近 Level 5，卻並非奢望。前提是考生願意摒棄零散、無方向的操卷習慣，以更有重點、更具策略的方式備戰，刻意減少常犯錯，並建立穩定的考試節奏。



三份筆試卷——閱讀、寫作以及聆聽與綜合——原是一體，卻不必在最後一個月「平均用力」。這個階段，更關鍵的是辨識個人最易失分的環節，集中修補。以下策略，旨在為今屆考生提供一條相對清晰而可行的備戰路線。

卷一： Reading

溫習重點

— 集中操近幾年的閱讀卷，題材與語氣較接近現況。

— 刻意練習以下常見題型：

‧ Summary cloze（撮要填充）：從上下文推敲詞性與意思，而不是「亂填似是而非的字」。

‧ True/False/Not Given、態度題：特別留意轉折詞（however, although, despite 等）及語氣字眼。

‧ Short questions：練習用簡短、完整句子作答，避免抄錯、遺漏關鍵條件。

— 建議自製「錯題集」：凡因看錯字眼而失分的題目，剪下或抄錄下來；考前一星期重溫一遍，提醒自己不要重犯。

閱讀速度與時間分配

— 預先為每一部分設定時間上限，並在試卷上寫下開始時間與「死線」。一般可參考：Part A 約 30–40 分鐘，Part B 約 50–60 分鐘，最後預留 3–5 分鐘檢查答案。

— 做題時以題目為導航：先快速瀏覽題目，再帶着關鍵字回到文章找答案，避免逐段「硬啃」全文。

常見失分位（刻意避免）

— 看漏否定與轉折字（如 not, hardly, however, instead），令答案方向完全相反。

— 忽略詞性要求：空格需名詞卻填動詞，需要形容詞卻填名詞。

— 抄錯或抄漏字：文章正確，卻在答案欄多字／少字／拼錯字。

— 不看分值：2 分題只寫一點、答得不完整；1 分題卻寫長篇大論，浪費時間。

卷二： Writing

題型取捨與時間策略

— 清楚自己較熟悉的文體：例如文章、演講稿、報告、建議書、投訴信等，考前已大致決定優先選擇哪一類型。

— 考試時間分配可參考：

‧ Part A 約 30–35 分鐘（包括構思、寫作和簡短檢查）。

‧ Part B 約 80–85 分鐘（當中預留 5–10 分鐘構思及列大綱）。

溫習重點

— 為各種常見文體準備「基本框架」及固定用語（開首、結尾、過渡句等），考前多抄寫幾次，加深印象。

— 預先練習幾個常見題材，可善用 AI 整合近年熱門話題的簡介、關鍵詞彙、模擬題目及合乎自己程度的範文作參考。

— 每星期至少用實際作答時間完成一篇 Part B。寫完後：

‧ 用顏色筆圈出時態錯誤、拼字錯誤，以及過長、過亂的句子。

‧ 選一段重寫，刻意令句子更簡潔清楚。

— 考前一星期，把數篇作文中的常見錯誤整理在一張紙上，入場前翻看一次，提醒自己不要再跌入同一陷阱。

語言層面的最後衝刺

— 集中處理「高頻錯誤」，例如：

‧ 主謂不一致（He say → He says）。

‧ 冠詞 a / an / the 的使用。

‧ 時態混亂：一般事實用 present simple，過去經歷用 past tense。

‧ 直接翻譯中文口語，導致中英夾雜句式。

— 預備「安全句型庫」，在考試緊張時也能穩妥使用，例如：

‧ 簡單 conditional（If…, …/ Provided that…, …）

‧ 表原因（because, in view of the fact that, owing to）

‧ 表對比（nevertheless, conversely, although）

‧ 表總結（In conclusion, To sum up, On the whole）

常見失分位（刻意避免）

— 文體不符：題目要求 formal letter，卻寫成 casual email；應寫報告卻變成純個人感想。

— 未有完整回應所有部分：只談「問題」，忽略「建議」或「個人看法」。

— 全篇只是列點，欠缺解釋與例子，內容顯得空泛。

— 段落安排混亂：一段內混雜太多主題，閱卷者難以理解重點。

卷三： Listening & Integrated Skills

聆聽部分（Listening）

最後一個月，重點不是突然大幅提升聽力，而是改善「記錄」和「應試」技巧。

— 善用前置閱讀時間：仔細看題目，圈出預計要聽的資訊類型（如數字、日期、原因、利弊、建議等）。

— 練習以簡寫及符號做筆記，錄音完結後在空檔補全。

— 若聽漏個別字，不要停留太久；專注理解大意，以免錯過其後內容。

綜合部分（Integrated Skills／Data File）

— 熟悉不同常見文體的格式（備忘、報告、簡報稿、建議書等），明白大致語氣和結構。

— 學習快速掌握 Data File 結構：先看背景與角色設定，再看目錄和標題，按照題目要求鎖定相關文件。

— 實際操練時，可採用以下方法：

‧ 在 Data File 上用符號標記：問題（P）、原因（R）、數據（No.）、建議（S）等。

‧ 寫作時用自己的句子重組資料，而不是大段抄寫原文。

常見失分位（刻意避免）

— 過度緊張，不停擦掉答案，結果錯失下一題的錄音內容。

— Data File 由頭看到尾，浪費時間，導致最後寫作部分時間不足。

— 忽略文體要求，格式與語氣不符合角色身份。

— 沒有運用已給的具體數據或例子，內容空洞，失去「綜合能力」的分數。

說到底，最後一個月的關鍵，並不是考生能否「突飛猛進」，而是能否把已具備的能力發揮得更穩、更少低級錯誤。「最後衝刺」從來不等同盲目增加操卷數量，而是有意識地調整溫習方式，精準修補弱點。若能在這段時間內，從卷一到卷三都多走一步，讓失分位變得更少、更可控，成績單上的英文科很大機會成為「加分項」。希望各位同學在考場上交出的，是這一年裏最成熟的一份答卷。