JUPAS2026｜嶺大健康及社會服務管理競爭最激烈　約49人爭1學額

2026年度大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選（DSE放榜前更改課程選擇）已於周三（27日）截止，8間資助大學紛紛公布各課程Band A申請人數。競爭最激烈是嶺南大學「社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理」，395人爭8個學額，即平均49.38人爭一個學位。其次是教育大學「心理學榮譽社會科學學士」，982人爭20個學額，即平均49人爭一位。



至於最受歡迎的課程則是理大護理課程，有2248人放入Band A，競逐193個名額。第二為中大理學課程，有2025人報讀，競逐335個學額。



八間資助大學公布各課程Band A申請人數，競爭最激烈是嶺南大學「社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理」。（鄧倩螢 攝）

2026年度大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選（DSE放榜前更改課程選擇）已於 周三（27日）截止。中文大學率先公布各課程的Band A申請人數。（資料圖片／夏家朗攝）

嶺大健康及社會服務管理競爭最激烈 教大心理學第二

根據大學公布各課程的Band A申請情況，競爭最激烈的課程為嶺南大學「社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理」，有395人爭8個學額，即平均49.38人爭一個學位。其次是教育大學「心理學榮譽社會科學學士」，982人爭20個學額，平均49人爭一位。

第三位最激烈的課程為教大「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」，1206人爭25個學額，每48人爭一學額。

中大以教育學士（幼兒教育）競爭最激烈，19個學額有718人申請，平均38人爭一個學額。（資料圖片）

中大「理學」2025人報讀 理大「護理」2248人揀選

Band A計算受歡迎的課程中，中大以理學最多人報讀，有2025人放Band A，競逐335個學額；港大則以護理學最受歡迎，共有1376人報讀；科大以理學A組最多人報，共有671人。

城大最受歡迎的是工商管理(會計)，有1141人揀選；理大護理2248人揀選；浸大工商管理1268人揀；嶺大歷史462人揀；教大運動科學及教練及體育教育有1206人揀。