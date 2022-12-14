考評局下月辦開放日　設45周年文物展展出歷史檔案、准考證等文物

考評局荃灣評核中心將於2023年1月14日舉行『「考」古‧知新』為主題的開放日，當日增設「考評局45周年文物展」，讓公眾觀賞精選的公開考試文物，包括歷史檔案、刊物、准考證、試卷、照片等，導賞員會帶領參加者穿梭這些年來的考評發展歷史。另外亦會有公開試閱卷與評級講座、體驗網上評卷系統及答卷掃描示範。



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考評局將於明年1月14日於荃灣評核中心舉行以『「考」古‧知新』為主題的開放日，當日將設有「考評局45周年文物展」，讓公眾觀賞精選的公開考試文物，包括歷史檔案、刊物、准考證、試卷、照片等，導賞員會帶領參加者穿梭這些年來的考評發展歷史。另外，開放日亦會有公開試閱卷與評級講座、體驗網上評卷系統及答卷掃描示範。

開放日將於當日分兩場舉行，第一場於上午10時半至下午12時半舉行，第二場於下午2時至4時舉行，名額有限，可於考評局網站報名。

另外，文憑試核心科目網上資訊講座亦已接受報名，講座將於1月7日舉行，設有英國語文、中國語文、數學及通識教育四場講座，考評局表示講座主要為高中生而設，由評核發展經理講解文憑試核心科目的評核要求及應試須知。