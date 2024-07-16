JUPAS改選2024｜傳理收生分數　新聞媒體廣告動畫　面試作品要求

【DSE放榜2024／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】中學文憑試（DSE）7月17日放榜後，考生可在7月18日至7月20日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【傳理/媒體篇】傳理、新聞、媒體、公關、廣告、動畫、電影電視等



現時透過JUPAS收生的傳理、新聞或媒體相關課程，由香港大學、中文大學、城巿大學、浸會大學、嶺南大學及都會大學提供，收生中位數介乎五科21分至26分，部分要求申請者提交作品集或出席面試。

其中，新聞及傳播相關的課程有港大新聞學學士、中大新聞與傳播學、浸大傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體 / 公關及廣告）、城大媒體與傳播系［選項：文學士（數碼電視與廣播）、文學士（媒體與傳播）］。

動畫、設計、媒體相關課程包括浸大傳理學學士（榮譽）遊戲設計與動畫主修、嶺大動畫及數碼藝術（榮譽）文學士、都大創意廣告及媒體設計榮譽文學士。另外城大創意媒體學院設大類收生及分科收生，選項包括文學士（創意媒體）、理學士（創意媒體）、文理學士（新媒體）。

此外，浸大設有電影電視文學士（榮譽） ，以及環球螢幕演技藝術學士（榮譽）。

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，例如理工大學不少學科會將DSE語文科分數加權乘10倍，而不同學科均有不同加權標準。