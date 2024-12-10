JUPAS改選2025｜傳理收生分數 新聞媒體廣告動畫 面試作品要求
【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。
【傳理/媒體篇】傳理、新聞、媒體、公關、廣告、動畫、電影電視等
現時透過JUPAS收生的新聞及傳播相關課程有：港大新聞學學士、中大新聞與傳播學、浸大傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)、浸大傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體 / 公關及廣告）、城大媒體與傳播系［選項：文學士（數碼電視與廣播）、文學士（媒體與傳播）］。
動畫、設計、媒體相關課程包括浸大傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修；城大卓越創藝與科技課程 [選項: 創意媒體(校本課程)、 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]、創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)]、文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)、理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)、文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)；嶺大動畫及數碼藝術(榮譽)文學士。
電影電視相關課程方面，浸大設有電影電視文學士（榮譽） 、環球螢幕演技藝術學士（榮譽），都大設有創意廣告及媒體設計榮譽文學士。
以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。此外，部分課程會要求申請者提交作品集或出席面試，有意報讀的同學可留意院校公布之相關要求。
各院校DSE成績計算方法
DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。
此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。
哪間院校的傳理、媒體相關學科透過JUPAS招生？
港大、中大、浸大、城大、嶺大及都大均設傳理及媒體相關課程，詳情看此...
哪些透過JUPAS招生的傳理、媒體相關學科，要求申請者提供作品集及面試？
港大、城大、浸大、嶺大部分媒體相關課程須提供作品集或設面試安排，詳情看此...
附表：JUPAS傳理、新聞、媒體、公關、廣告、動畫、電影電視等課程收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2024年
院校：港大
課程編號：JS6822
課程：新聞學學士
計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科 a
下四分位數：26
中位數：26
上四分位數：29
-
院校：中大
課程編號：JS4850
課程：新聞與傳播學
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.3)
• 中文 (x 1.3)】"
下四分位數：28.45
中位數：29.75
上四分位數：31.85
-
院校：浸大
課程編號：JS2310
課程：傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)
計分方法：最佳5科(中文 x1.25，英文 x1.25)
下四分位數：
中位數：22.81
上四分位數：
-
院校：浸大
課程編號：JS2330
課程：電影電視文學士(榮譽)
計分方法：最佳5科(中文 x1.25，英文 x1.25)
下四分位數：
中位數：22.93
上四分位數：
-
院校：浸大
課程編號：JS2340
課程：環球螢幕演技藝術學士(榮譽)
計分方法：最佳5科
下四分位數：
中位數：16.75
上四分位數：
-
院校：浸大
課程編號：JS2370
課程：傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修
計分方法：最佳5科(英文 x1.25，數學 x1.1，視藝 x1.15)
下四分位數：
中位數：21.9
上四分位數：
-
院校：城大
課程編號：JS1106
課程：媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)]
計分方法：最佳4科包括英文、數學<br>【比重】1.25: 英文 / 中文
下四分位數：19
中位數：19.5
上四分位數：
-
院校：城大
課程編號：JS1041
課程：創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)]
計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文
下四分位數：23.5
中位數：25
上四分位數：
-
院校：城大
課程編號：JS1042
課程：文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)
計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文
下四分位數：26.5
中位數：27
上四分位數：
-
院校：城大
課程編號：JS1043
課程：理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)
"計分方法：最佳5科包括英文及數學<br>【比重】2: 英文；
1.5: 數學"
下四分位數：25.5
中位數：27
上四分位數：
-
院校：城大
課程編號：JS1044
課程：文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)
計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文
下四分位數：23
中位數：23.5
上四分位數：
-
院校：嶺大
課程編號：JS7133
課程：動畫及數碼藝術(榮譽)文學士
計分方法：中文 x1.5，英文 x1.5，ICT x1.5，視藝 x1.5
下四分位數：22.25
中位數：23
上四分位數：
-
院校：嶺大
課程編號：JS7905
課程：電影與視覺藝術(榮譽)文學士
計分方法：中文 x2，英文 x2，ICT/視藝 x1.5
下四分位數：26
中位數：27
上四分位數：
-
院校：都大
課程編號：JS9016
課程：創意廣告及媒體設計榮譽文學士
計分方法：最佳5科（中文 (x1.5) 英文 (x1.5)）
下四分位數：18
中位數：19
上四分位數：