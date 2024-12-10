JUPAS改選2025｜傳理收生分數　新聞媒體廣告動畫　面試作品要求

【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【傳理/媒體篇】傳理、新聞、媒體、公關、廣告、動畫、電影電視等



現時透過JUPAS收生的新聞及傳播相關課程有：港大新聞學學士、中大新聞與傳播學、浸大傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)、浸大傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體 / 公關及廣告）、城大媒體與傳播系［選項：文學士（數碼電視與廣播）、文學士（媒體與傳播）］。

動畫、設計、媒體相關課程包括浸大傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修；城大卓越創藝與科技課程 [選項: 創意媒體(校本課程)、 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]、創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)]、文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)、理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)、文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)；嶺大動畫及數碼藝術(榮譽)文學士。

電影電視相關課程方面，浸大設有電影電視文學士（榮譽） 、環球螢幕演技藝術學士（榮譽），都大設有創意廣告及媒體設計榮譽文學士。

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。此外，部分課程會要求申請者提交作品集或出席面試，有意報讀的同學可留意院校公布之相關要求。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。

附表：JUPAS傳理、新聞、媒體、公關、廣告、動畫、電影電視等課程收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

院校：港大

課程編號：JS6822

課程：新聞學學士

計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科 a

下四分位數：26

中位數：26

上四分位數：29

-

院校：中大

課程編號：JS4850

課程：新聞與傳播學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.3)

• 中文 (x 1.3)】"

下四分位數：28.45

中位數：29.75

上四分位數：31.85

-

院校：浸大

課程編號：JS2310

課程：傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)

計分方法：最佳5科(中文 x1.25，英文 x1.25)

下四分位數：

中位數：22.81

上四分位數：

-

院校：浸大

課程編號：JS2330

課程：電影電視文學士(榮譽)

計分方法：最佳5科(中文 x1.25，英文 x1.25)

下四分位數：

中位數：22.93

上四分位數：

-

院校：浸大

課程編號：JS2340

課程：環球螢幕演技藝術學士(榮譽)

計分方法：最佳5科

下四分位數：

中位數：16.75

上四分位數：

-

院校：浸大

課程編號：JS2370

課程：傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修

計分方法：最佳5科(英文 x1.25，數學 x1.1，視藝 x1.15)

下四分位數：

中位數：21.9

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1106

課程：媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)]

計分方法：最佳4科包括英文、數學<br>【比重】1.25: 英文 / 中文

下四分位數：19

中位數：19.5

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1041

課程：創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)]

計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文

下四分位數：23.5

中位數：25

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1042

課程：文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)

計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文

下四分位數：26.5

中位數：27

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1043

課程：理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)

"計分方法：最佳5科包括英文及數學<br>【比重】2: 英文；

1.5: 數學"

下四分位數：25.5

中位數：27

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1044

課程：文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)

計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文

下四分位數：23

中位數：23.5

上四分位數：

-

院校：嶺大

課程編號：JS7133

課程：動畫及數碼藝術(榮譽)文學士

計分方法：中文 x1.5，英文 x1.5，ICT x1.5，視藝 x1.5

下四分位數：22.25

中位數：23

上四分位數：

-

院校：嶺大

課程編號：JS7905

課程：電影與視覺藝術(榮譽)文學士

計分方法：中文 x2，英文 x2，ICT/視藝 x1.5

下四分位數：26

中位數：27

上四分位數：

-

院校：都大

課程編號：JS9016

課程：創意廣告及媒體設計榮譽文學士

計分方法：最佳5科（中文 (x1.5) 英文 (x1.5)）

下四分位數：18

中位數：19

上四分位數：