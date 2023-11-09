青協「職興測一測」了解下自己個性及職業類型　增加認識自我

不少人小時候的夢想是長大後要當消防員、老師、醫生或其他夢想的職業，不知道你現在仍是朝這夢想前進嗎？也許你已經在夢想的路途前進中，也許你仍躊躇著將來的方向，做每個抉擇前考慮到自己的性格特質及能力，亦會有助尋求適合的生涯方向！我們為大家準備了 Holland code 「職業興趣」測試，有興趣可以做一做測試，增加認識自我！



甚麼是Holland code?

HOLLAND CODE職業興趣測試。（青協DSE27771112提供）

Holland code 理論是由美國約翰霍普金斯大學心理學教授John Holland提出。理論觀點指出人類從選擇及調適自己生涯方向中，表達出自己的個性特質及所相信的價值，因而職業與人們的個性特質及興趣有一定程度的關係。

了解Holland code 中的RIASEC 6種類型

R-Realistic 現實型

R型的朋友，個性特質形容為謙虛、坦白、會傾向依靠自己較多、為人堅定及重視實踐。

專長：擅長於使用機器、工具及物件，因此操作機器、運用工具的技巧較佳

學業方面：傾向選讀理科或工科。

職業及興趣方面：較喜歡在工作中接觸實物、機器、工具、動植物及在戶外工作，如工程師(實地操作為主的工程工作)、消防員、建築師。

I-Investigative 探究型

I型的朋友，個性特質形容為有智慧、分析性、內向、學者型。

專長：喜歡觀察、學習、探究、分析、評估及解決問題，學術技巧亦會較佳。

學業方面：傾向選讀理科、工科或社會科學。

職業及興趣方面：喜歡一些分析性或智慧性的活動，以及一些以解決難題或開拓和使用知識為目的的工作，如研究人員、電腦工程師、數學家。

A-Artistic 藝術型

A型的朋友，個性特質形容為想像力豐富、開放、隨意、敏感、易衝動。

專長：喜歡閱讀、音樂、寫作、或藝術有關的活動，創作技巧亦較佳。

學業方面：傾向選讀文科或社會科學。

職業及興趣方面：傾向從事音樂、寫作、表演或創作有關的工作，如藝術工作者、作家、記者、廣告創作。

S-Social 社會型

S型的朋友，個性特質為有耐心、樂於助人、重視他人、令人愉快、仁慈。

專長：喜歡幫助別人，會傾向以支援他人的方式與人合作，他們社交技巧較佳。

學業方面：傾向選讀文科或社會科學。

職業及興趣方面：傾向從事幫助及支援他人的工作，如教師、社會工作者、臨床/教育心理學家。

E-Enterprising 企業型

E型的朋友，個性特質形容為有信心、有動力、外向、精明、有野心、樂觀。

專長：喜歡影響、遊說、管理和領導他人，銷售及遊說能力較佳。

學業方面：傾向選讀商科。

職業及興趣方面：重視經濟回報，喜歡參與商業、管理、和能夠影響他人的工作，如律師、零售店經理、企業/商業管理人員。

C-Conventional 傳統型

C型的朋友，個性特質形容為謹慎、盡責、重實踐、有效率、有秩序。

專長：喜歡處理數據，文書及數字能力較佳。

學業方面：傾向選讀商科。

職業及興趣方面：喜歡處理細節，並依循已制定的工作指引，如會計師、投資分析員、銀行出納/櫃檯員。

你看到這是否已在猜自己是甚麼類型？如其猜想不如直接點擊以下連結按入 職業興趣測試 Holland code進行測試！完成後我們會盡快告知你結果！https://linktr.ee/dse27771112?utm_source=qr_code

大家可根據測試結果作升學規劃參考之用，同樣在規劃未來方向時有以下幾項做法建議:

1.思考自己對課程/行業的興趣是基於甚麼原因

2.了解個人特質、能力及專長是否合適

3.利用少許時間搜尋資訊以了解不同升學途徑或就業的情況

4.思考自己是否願意投放時間、精神或金錢修讀該課程/投放時間提升就業技能/投放時間增加該工作經驗

5.與家人或師長傾談自己的想法，釐清彼此的期望

6.找志同道合的朋友/同學一同分享個人的想法或感受

7.制定個人目標，朝目標前進

最後，性格特質及能力是會隨學習和經驗成長而有所轉變及增加，並非一成不變的！面對迷惘時解決困難的方法總比困難多。

香港青年協會「DSE 27771112」持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

如學生遇上問題，可透過以下方法聯絡有關服務：

支援熱線：2777 1112

WhatsApp：2777 1112

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服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時，即時陪伴學生渡過開學、備試、應試、預備放榜及放榜等階段。

資料來源：「教育局網頁」