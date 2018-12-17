【學界精英賽】不是波牛也不是書呆子　鄧肇堅喜奪首勝

打球的都是「波牛」？不一定。 聖公會鄧肇堅中學，Band1英文中學，今年首次打入精英賽；這群男生，要證明他們不是「書呆子」也不是「波牛」的兩個極端。

身處男子C組的聖公會鄧肇堅中學昨天慘負一仗後，終迎來首勝，周一（17日）對上香港道教聯合會鄧顯紀念中學驚險完場。

兩隊實力不相上下，全場都未能將比數拋開，到關鍵時刻鄧肇堅竟射失罰球，幸力保不失終以2分險勝鄧顯，最後以48：46小勝。

學界精英賽：溫書還是打精英賽，鄧肇堅一班同學今天做了一個抉擇。（羅君豪攝）

學界精英賽：梁德添直言自己很想打好這一次難得的精英賽，這個很辛苦才打回來的機會。（羅君豪攝）

空虛的板凳

板凳空空的，這天鄧肇堅只有七人應戰，考試的日子，大家有了不同的選擇。主力梁德添說，「因為學校主要想同學們專注在學業上，運動方面盡力就可以。」

對學校來說精英賽未必是大事，但對這七位同學來說是；當自己可以決定應戰與否，他們選擇不讓遺憾發生。

學界精英賽：兩隊實力相當，到最後就看大家的把握力和定力。（羅君豪攝）

精英賽初體驗

梁德添慨嘆，「有點可惜，因為這麼辛苦打入精英賽，每一次練習都想做好一點，不想在修頓過後隊友的火就此熄掉。」

第一次的精英賽，是夢想了多久的結果，大概不可以被任何事破壞。「很想打好一點，因為真的很難得。」

人數少，同時也因為考試期間暫停練習體能下降，應付比賽變得很吃力；最後的驚險，換來甜美的首勝，讓這群男生的夢延續。

學界精英賽：小組賽的每一場對他們來說都是重要的，因為每一個勝利都關乎出線資格。（羅君豪攝）

讀書打球可並存

「很多親戚說我只掛着打球，但其實我們除了打球都會專注讀書。」

很多人覺得打球的是「波牛」，讀書的是「書呆子」，如果他們說兩者可以並存？「想證明打球不一定不會讀書，我知道自己一定會比其他人付出更多時間。」努力有回報，再多的付出都值得。

學界精英賽鄧肇堅Vs鄧顯（按圖放大）

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