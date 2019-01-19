【甲一籃球】馳騁本地籃壇18年　劉子健退役想嘗試三鐵

新一季甲一尚未開季，各球隊轉會消息不斷，不過永倫卻傳出球員退役消息。射手劉子健今早（19日）宣佈正式退役，結束其18年的籃球生涯，令一眾球迷都感到突然。劉子健特別感謝在過去日子合作過、提拔過他的球隊、教練、隊友，亦不忘一直支持他的球迷。

永倫在上月結束的超級工商盃勇奪冠軍時，未有見到劉子健披上永倫球衣作賽的身影感到奇怪，原來現年39歲的他決定在2019年退役。劉子健球員生涯起初加入愉園至2004年，隨後轉投南華並效力11年之久，為他效力時間最長的球會，期間他獲得5隻甲一冠軍指環、8次奪得高級組銀牌冠軍。劉子健在2015年短暫加盟福建一季後於2016年轉投「黃金戰士」永倫，至今宣佈正式退役，意味大家不會在即將開季的高級組銀牌賽或是甲一聯賽再看到劉子健披甲上陣。

劉子健效力南華時代，曾多次贏得甲一總冠軍及銀牌冠軍。（劉子健Facebook）

當年的南華8號仔。（劉子健Facebook）

三分球是劉子健拿手招數之一。（資料圖片／鄭子峰攝）

要離開18年的籃球生涯，下決定一刻肯定不是易事，劉子健坦言有很多不捨：「不論是曾經效力的球隊、港隊，在這18年來與每一位在球場上合作或對戰過球員、隊友的一點一滴的回憶都是珍貴的。我亦很感謝提拔、鼓勵過我的球隊、領隊和教練，同時感激球迷們的支持！有些他們從少男、少女時代到成家立室，甚至帶着他們的孩子到場一直支持我。」數到劉子健過去18年最難忘的，就是他第一次以港隊隊長身份領軍出戰2006年的多哈亞運會，轉眼間劉子健從國際舞台慢慢退下來，甚至退役，開始踏進人生另一個階段。

雖然年紀接近40歲，但劉子健在球場內還是相當積極。（資料圖片／鄭子峰攝）

經歷南華、福建時代後，劉子健轉投永倫，與方誠義、泰那、梁民熊等並肩作戰。（資料圖片）

走過一個階段後，劉子健另一個人生階段將工作重心放於教練工作，但他似乎心思思想為自己帶來一點突破：「我未來以香港及澳門的籃球教練為主，加上指導健身，工作還是繼續圍繞運動。自己都喜歡跑步、游泳及單車，未來都想嘗試一下三鐵或者其他運動！」