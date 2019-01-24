【學界精英賽・分析】男子組勢均力敵　「五五波」勝負花落誰屬？

Nike全港學界精英籃球比賽於26日（周六）於灣仔伊利沙伯體育體館重燃戰火，男子組隊伍實力平均，一方是寶覺中學與張振興伉儷書院再演去年精英賽4強戲碼，寶覺外線實力強勁，不過內線在石子賢畢業後失去一大助力，反觀張振興人腳齊整，相信中鋒是今場對賽的關鍵。另一方則是首次打入4強的林大輝中學挑戰衛冕拔萃男書院，雙方在首階段亦曾對賽，當時林大輝曾領先男拔萃，不過後者找回節奏後打出該有水準，拿下最終勝仗，惟林大輝讓大家甚有驚喜，4強兩隊再度對壘亦是重點戲碼之一。

寶覺在今屆學界表現甚為驚喜，先在九龍區D1 A Grade決賽擊敗男拔萃，捧起他們第一個D1籃球冠軍。氣勢凌厲地走進精英賽舞台，首兩階段對賽未有受到太大考驗，直到8強與嗇色園主辦可藝中學時遇上苦戰，一直處於落後劣勢。憑陣中射手何旭峰、劉子軒在外線發力，加上王健朗與劉榮浩在內線硬頂，始驚險拿下勝仗以全勝姿勢打入4強與張振興爭奪決賽席位。

寶覺射手之一的劉子軒在八強戰憑三分球穩住軍心。（資料圖片／鄭子峰攝）

寶覺中鋒力量未及張振興

在這場8強戰中，一方面看出寶覺外線穩定的威力，是他們一大得分武器，但同時顯示出他們的內線不足，尤其是中鋒力量不穩。寶覺目前以蔡再南、劉榮浩為主要內線及中鋒力量，王健朗亦會分擔衝搶籃板的工作。不過，蔡再南過往在球賽中犯規問題嚴重。若不加以改善的話，寶覺在40分鐘停錶賽事中，若下半場缺少蔡再南的助力，會增添內線隱憂。「蔡再南除了犯規以外，我比較擔心他的抽筋問題，比賽停錶與否他總會抽筋。」寶覺教練梁民熊不禁苦笑。「不過今年有劉榮浩從B Grade升上A Grade作賽，以他的身高始終能夠分擔到中鋒工作，蔡再南與王健朗便能拉開進攻。」

在落後階段時，何旭峰在這場射入5記罰球追分，成為一時佳話。（資料圖片／鄭子峰攝）

王健朗能力全面，既能拉出射三分球之餘，亦擅於突破入楔上籃。（資料圖片／鄭子峰攝）

雖說寶覺的劉榮浩有身高優勢，不過他始終剛從B Grade升上A Grade作賽，大賽經驗未算太多，還需多加磨練，但他在籃板方面實力不俗，目前以6戰共36個籃板與對手中鋒文俊傑（5戰共32個籃板）雙雙打入籃板王前5名，不過表現還是飄忽，還需視乎他到時臨場發揮。另一內線力量王健朗得分能力強，身形強悍亦有意識，不過同時要兼顧得分以及籃板工作始終吃力，還看當天球隊發揮及犯規情況，否則兩邊兼顧可能令張振興有機可乘，以搶得籃板製造反攻。

劉榮浩（中）剛升上A Grade作賽，雖然大賽經驗不足，但是他在籃板表現甚為亮相。（資料圖片／任祉羲攝）

張振興的文俊傑的中鋒能力在學界數一數二，亦是陣中一大防守力量。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張振興的郭凱文（右）是陣中表現穩定的射手，配合張文健令張振興的外線力量不亞於寶覺。（資料圖片／鄭子峰攝）

欠缺內線力量是雙面刃

反觀張振興陣容相對完整，各個位置都有穩定的球員人選，控球有葉俊鋒，射手由張文健、業郭凱文擔任，郭凱文的三分球技術毋庸置疑，在今屆精英賽目前以11記三分球打入三分王前5名。雖然郭凱文三分球（11個）未及寶覺何旭峰及劉子軒（二人合共25個）之多，不過張振興勝在有完整陣容，尤其由文俊傑擔任中鋒鎮守內線、保護籃板，令寶覺即使有力殺入內線，亦得擺脫文俊傑的防守，稍有不慎反被張振興以快攻得分。在正中鋒位置上，寶覺明顯輸蝕，不過梁民熊認為這亦是一把雙面刃：「我們在中鋒位置明顯不及對手，但其實文俊傑很少會拉開到中距離，甚至三分線起手。相比之下，寶覺的攻擊範圍大，即使內線球員如王健朗、蔡再南都能夠拉開射入中距離、三分球，視乎彼此臨場發揮。」

蔡再南是寶覺一大內線助力，不過他的犯規問題頗為嚴重。（資料圖片／鄭子峰攝）

寶覺教練梁民熊（中）坦言球隊雖欠缺一名正中鋒，但這是把雙面刃，令他們的攻擊範圈擴大。（資料圖片／任祉羲攝）

寶覺全員圖鑑

+ 9 + 8 + 7

張振興全員圖鑑

+ 11 + 10 + 9

林大輝憑外投力抗男拔萃

至於另一場男子組4強一樣激戰可期，首次打入精英賽4強的林大輝中學今屆表現超班，先是擊敗漢華中學，再於8強淘汰英華書院，走入伊館已證明他們的實力。面對男拔萃時雖被看低一線，但是他們在首階段初賽與男拔萃一仗咬緊，更曾領先至29：22。縱使男拔萃取回優勢時，張峰碩憑三分球追平至35：35，其後男拔萃由侯澤鋒入球穩定軍心始拿下勝仗，林大輝此戰雖然落敗而回，但令大家甚有驚喜。

林大輝的（左起）李子東、張峰碩、文澤希、陳仲顯（右一）都是三分球能手。（資料圖片／任祉羲攝）

林大輝的李子東（左）總計6場精英賽，三分球方面33投10中。（資料圖片／任祉羲攝）

至於男拔萃在去屆三大主力梁嘉顯、葉耀邦及李瑜豐睪業離校後，實力相對下跌。今屆改由侯澤鋒、劉俊鴻領軍，配合擅以速度突破兼具三分球能力的陳仲儒，黃以樂與葉文俊分擔籃板工作。縱使實力較去屆下降，不過這個陣容令男拔萃從首階段至到8強戰亦未嘗一敗。

陳仲儒具有速度及突破能力，而且三分球能力不俗，是陣中一大得分主力。（資料圖片／鄭子峰攝）

男拔萃的侯澤鋒（中）是陣中能力全面的球員，除了得分能力強，籃板功夫亦不馬虎，是一名相當勤力且有實力的球員。（資料圖片／鄭子峰攝）

林大輝外投強、欠缺中鋒是隱憂

兩隊戰力相比，林大輝在外線力量穩定，其中李子東、文澤希、張峰碩、陳仲顯均是三分球能手，令球隊在精英賽中三分命中率達33.8%，相較男拔萃的23.5%佔優。事實能力全面的張峰碩兼顧籃板工作（目前共搶得57個籃板），不過欠缺一位中鋒卻是林大輝的一大隱憂。綜觀全隊平均身高1.63米，1.84米的張峰碩已是全隊最高，但他尚要兼顧得分，對他的體力消耗會更大，故「硬爆」內線得分未必是林大輝最佳得分方法，反之或遭男拔萃憑身高掌控籃板並打出他們擅長的反擊快攻。

林大輝身高不足，外線是他們最有利的進攻方法，但男拔萃亦非省油的燈，教練胡國鋒對此有針對部署：「林大輝以外線為主，突破及射球表現不俗，正選球員體能好，就算打足40分鐘亦未現疲態。正因如此，我們會再加強防守，尤其是協防，不讓他們能夠輕鬆從外線起手。我們的籃板表現亦會相對上月精英賽再有改善，畢竟葉文俊的傷患康復得七七八八，我們在內線力量有所補強。」

張峰碩身高1.84米，已經林大輝陣中最高球員，身高或許是林大輝的隱憂之一。（羅君豪攝）

林大輝正選球員體能好，惟板櫈深度可能未及男拔萃。（羅君豪攝）

男拔萃板櫈深度強

男拔萃身高明顯佔優，陣中6位球員身高超過1.80米，其中王嚴及王銘賢更達1.90米，加上葉文俊使內線更為穩固。男拔萃的得分點平均，不論正選如劉俊鴻、侯澤鋒及陳仲儒為重點得分球員，後備的楊智愉、高金衛入替時同樣能保持戰力，二人出戰5場已取下74分，反看林大輝的得分集中在李子東、文澤希、張峰碩、陳仲顯身上，後備入替球員如譚健朗及郭仲揚在總計6場對賽中，二人合共貢獻30分，一旦正選受犯規問題影響或體力下降時，擁有板櫈深度男拔萃便更容易有機可乘。

男拔萃除了劉俊鴻（右）為主力得分外，後備入替球員如楊智愉、高金衛在上陣亦有強大得分能力，板櫈深度甚強。（資料圖片／任祉羲攝）

在休戰這一個月以來，男拔萃狀態開始上力，每周除了操練外再多一課體能訓練，胡國鋒透露因要追回之前因考試而落後的訓練：「其實上個月我們在精英賽時剛考完試，大家未有操練太多便應戰，導致我們在籃板表現，甚至是臨場戰術執行未做足，導致比賽初段出現比數上緊咬的情況。」相信在經過一個月備戰後，男拔萃比起初賽及八強時賽力更強、準備更佳，林大輝面對如此戰力的男拔萃，實是背水一戰，要出奇制勝視乎他們臨場發揮及外線手感。

在一個月操練後，男拔萃比起初賽及八強戰準備更佳，林大輝將迎來一場硬仗。（黃寶瑩攝）

男拔萃全員圖鑑

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林大輝全員圖鑑