浸信會永隆中學於去屆Nike全港學界精英籃球比賽八強以一分之差不敵中華基督教會青年會中學，今屆她們「Come Back Stronger」一舉打入四強戰。永隆即將挑戰力爭7連霸的協恩中學，面對一場硬仗，這班小妮子未有怯懦或打定輸數，主力陳樂如更鼓勵隊友：「面對協恩一定不可以『頹』！」

「我們今屆在八強戰面對英華女學校，賽前我曾在網上看到外界投票支持哪隊會勝出，永隆只獲15%投票。」永隆主力之一陳樂如道出今屆賽事讓她最深刻的回憶，最後永隆驚喜擊敗勁旅英華，首次闖入四強，這一戰鼓舞全隊上下：「最後我們以勝利換來肯定，證明我們不再是魚腩部隊，一樣有實力與其他地區球隊一戰。」從去屆一分之差未能打入四強，到今屆終於再進一步，我們在永隆身上看到甚麼是「Come Back Stronger」。

就算鍛鍊體能很辛苦，但只要跟隊友在一起互相鼓勵及陪伴，陳樂如（右）還是享受其中。（朱潤富攝）

爬離去屆谷底，成就了今屆的永隆，她們陣容完整之餘，球員更有活力、有默契，陳樂如就是那位能夠在對賽中一次又一次為永隆打起士氣的「X-factor」。看到球場內的她即使面對逆境仍能冷靜地以三分球還以顏色、縮窄分差，一直以為她已是A Grade學生，原來陳樂如才只是中四球員，如此大將之風是她從中一開始參加精英賽養成的。「我由中一開始已參加精英賽，那時我還是後備球員，跟同是中一的隊友李雪游落場很緊張！我們在場內偷波、走籃時很害怕會『炒粉』，因為很『樣衰』！」現時就讀中四的陳樂如一臉尷尬地分享當年那怯懼的心情。各隊打入精英賽球隊多以A Grade球員上陣，要挑戰各隊最強陣容時，難道不害怕？「但我喜歡這種挑戰的感覺。」有這樣的信心才能令陳樂如在場內表現更佳，讓她從第一次踏上精英賽舞台會害怕的小師妹，蛻變成今天能夠領導球隊的大將。

經歷過4年精英賽洗禮，陳樂如從跟隨師姐們出賽轉變成大將，控制球隊節奏、發動進攻。（朱潤富攝）

陳樂如與李雪游（前）自中一開始便並肩作戰，為陣中兩大主要射手。（朱潤富攝）

不論在次階段面對協恩中學或迦密中學的逆境期間，陳樂如從未想放棄，屢屢以三分球為球隊打起士氣，如此冷靜應付場內一切未知數的她，原來曾經也是一名暴躁少女。「我以前性格很容易發脾氣，小學打籃球時只顧著自己表現不顧他人，當隊友發揮不好時，我會『躁』她們。」一看眼前這位愛笑，就算多不想練體能還會鼓勵隊友笑著面對的陳樂如，頗難想像她以前是暴躁球員，一切的壞習慣由她接受林碧怡訓練有所改變，「自從跟隨教練後，自己常常被罵，開始會反思，變得鼓勵隊友。我明白到籃球是團體運動，就算一個人有多厲害也好，沒有隊友其實甚麼也不是，場內要5個人互相配合才可以觸碰勝利。」

接受教練林碧怡（後）指導後，陳樂如（右）笑言自己一改「躁底」性格，明白籃球需要合作。（朱潤富攝）

「我希望自己能夠射好三分球，除了得分之外更可以提升士氣。」（朱潤富攝）

明暸籃球運動合作的重要，陳樂如與李雪游、關海珮、黃惠婷（高妹）等隊友們一直合作無間，全靠近乎每天訓練培養默契，還有她們之間對彼此的信任：「雖然學界比賽我還是B Grade，在精英賽與『高妹』合作時，還是一樣有默契，尤其我知道不論那球傳送得有多壞，『高妹』總有辦法和能力穩接我的傳球。」在明早（26日）於灣仔伊利沙伯體育館開打的精英賽四強賽，永隆與協恩再度交手。重遇在次階段賽事擊敗過自己的對手，陳樂如卻不以為然，抱住不放棄、不服輸的心態應戰：「面對協恩時的心態真的不可以『頹』，一放鬆或早想法負面便會被拉開比數。四強有別於初賽不停錶賽制，可趁暫停時候調整心態。就算落後，只要不放棄一定可以追得上！」