【學界精英賽】永隆挑戰協恩力戰而敗　無緣突破殺入決賽

經過一個月休戰後，Nike全港學界精英籃球比賽今天移師到灣仔伊利沙伯體育館重燃戰火，揭幕戰由浸信會永隆中學挑戰協恩中學的女子組四強賽已經相當激烈。就算強弱有差別，但是永隆還是盡力打出一場不讓她們後悔的對賽，上半場憑出色協防力阻協恩得分，以13：22稍為落後。可惜永隆戰至下半場體力大減，就算成功突破但把握力欠奉，加上協恩的緊迫戰術，令永隆進一步縮窄分差，最終以38：53不敵協恩，明天將與漢華中學或裘錦秋中學（葵涌）一戰的負方爭奪季軍。

永隆與協恩在精英賽次階段曾經對壘，雖然永隆最後以31：57落敗，不過她們在對賽上半場咬緊。兩隊在空間感極大的新伊館顯然未算習慣，雙方首節相當手緊，尤其是永隆的李雪游及陳樂如兩位以外投為主的後衛，她們欲從三分線得分不果，就連黃惠婷在籃下「炒粉」。不過手緊情況同樣發生在協恩身上，永隆以聯防死守協恩，令到內線的劉芳盈、陳欣汶少有機會得到吳欣潼傳球在籃下建功，直到吳欣潼中距離得手始為球隊打破僵局至2：0領先。鬥到首節餘下3分鐘，永隆始才憑黃惠婷搶得籃板交至陳樂如帶到前場為關海珮送上助攻剷籃得分，為永隆追至2：5，不過協恩在首節末段開始使出拿手的緊迫戰術，令永隆不斷出現失誤從而由劉芳盈、陳欣汶不斷反攻得分，領先至11：3完第一節。

再次面對次階段的對手永隆，協恩未受考驗。（楊宇翹攝）

協恩的陳欣汶在第四節初段因為4個犯纏身，被換離場。（楊宇翹攝）

協恩在第二節續以緊迫戰術消耗永隆的體力，令她們屢次用盡進攻時間，不過永隆憑住關海珮一記cut in上籃得手稍為拉近至5：11。可惜由於對手夾擊防守，令永隆控球不斷出誤，今節找回手感的協恩趁機以吳欣潼的中距離、施啟諾一記三分球、黃卓寧妙傳至低位的陳欣汶在籃下得分，最後再有蔣思琪建功，協恩一舉打出9：0攻勢，以20：5拋離永隆。就算大幅落後，不過永隆未有放棄，陣中的陳樂如在中段射入一記三分球為球隊打起士氣，陣中中鋒黃惠婷搶得籃板再由陳樂如帶到前場上籃得手兼射入「and 1」縮窄比數至11：20的個位數字分差。永隆一連串得分為她們注入強心針，前鋒關海珮突破防守剷籃得分進一步拉近至13：20。反觀協恩在上半場餘下3分鐘被永隆協防守住，令她們無法突破防線入球，戰局一直膠著，直到上半場完結前5秒始憑吳欣潼中距離得分以22：13完上半場。

永隆（白）在上半場的協防出色，令協恩難以突破得分。（楊宇翹攝）

永隆的黃惠婷（中）今場包攬19個籃板，為球隊製造反擊機會。（楊宇翹攝）

雙方鬥到下半場，永隆的李雪游在第三節初段連接射入兩記三分球為球隊縮窄差距至19：24，大振軍心。可惜，永隆在上半場出色防守令她們體力大減，在第三節已經失誤連連，板櫈深度強的協恩就算輪換替補球員如黃卓寧、施啟諾，繼續火力輪流得分。反觀永隆的關海珮、黃惠婷、陳樂如等正選未有休息時間，但她們依舊撐下去，黃惠婷搶盡籃板為關海珮、李雪游製造反攻得分機會，在第四節力追至26：42。協恩的陳欣汶在第四節初段因4犯纏身被暫時收起，但協恩攻力未減，吳欣潼的中距離投球接連得手拉開至46：23。

陳樂如在第二節的一記三分球為球隊打起士氣。（楊宇翹攝）

永隆的李雪游在下半場表現出色，可惜未能為球隊奪勝而回。（楊宇翹攝）

永隆因體力消耗太大，就算陳樂如突破防線殺入籃底上籃惜把握力不足。幸全隊從未想過放棄，即使體力不繼，即使雙腳像是難以再提腳跑動，即使只餘下1秒，永隆還是出盡力再追。陳樂如盡力控制節奏、李雪游的三分球、黃惠婷依然強攻籃下得手、關海珮依舊突破剷籃，力追至38：53完結這場四強戰。在永隆身上，展現出甚麼是「力戰而敗」。

力戰而敗，永隆的陳樂如在賽後不禁落淚。（楊宇翹攝）

就算面對協恩如此強敵，永隆直到最後一秒都未有放棄，全賴一早到球場為她們打氣的粉絲。（楊宇翹攝）