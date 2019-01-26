【學界精英賽】零度位三分再救命！　奇兵再現黃揚茵爭一口氣

65：60，最後一節的尾段，漢華中學僅領先5分，危險關頭黃揚茵再一次站了出來。「三分球！黃揚茵！」零度位三分球，助漢華的士氣從谷底反彈，繼港島區學界決賽後，黃揚茵真的應大家所說成了「X Factor」。

漢華的三分雨，抵抗了裘錦秋獨取37分的單天保至尊何佩盈， 最後以72：63勝出順利殺入決賽，繼小組賽後，再一次擊敗裘錦秋中學（葵涌），也是繼前年再一次打入精英賽決賽。前年被協恩中學擊敗後，終於有機會在今年的決賽再遇，「以前都是看隊友打，沒有很多出場時間，正因為今年多了很多，所以攻和守都要有，要attack the basket。」作為射手的她，今季感覺就是她的「出頭天」。

「真的猜她不到⋯⋯」隊長馬丹鳳笑得透不過氣。黃揚茵沒有說太多，只會默默的努力，等著這一天。（楊宇翹攝）

這一個打氣哪得有多大聲，她就有多用力，多爭氣，這個射手告訴你不要輕視她。（楊宇翹攝

「你今年的改變是預期還是？」我問。「真的猜她不到⋯⋯」隊長馬丹鳳笑得透不過氣，「真的，我自己都覺得是驚喜。」去年的只不過是球隊的第七，甚至是第八、九人，今年兩場關鍵的仗，都是因為黃揚茵的三分救活了。

又是零度的三分球，又是將近要輸的節奏，又是黃揚茵站出來。（楊宇翹攝）

這個奇兵一直都在，只是沒有人留意到，在最後的這一年，中六的她就在最好的時刻把握住機會。「很怕炒，但我好想贏，不想這裡就止步。」說笑後黃揚茵的眼神變得很堅定，「如果隊友給到就一定要進，不進也要搶回來。」

三分不只是為自己射的，是為了隊友，為了球隊，為了漢華（楊宇翹攝）

兩球零度位的救命球，馬丹鳳又笑她：「零度就是她的食糊位，她每次都走那邊。」「那我又沒有事可以做，就隨便走呀⋯⋯」對呀，場上有快攻能手顧綽姿，有內線主力馬丹鳳，射手又有梁浠悠，從沒有人會注意到這個「老臣子」。「她一直都不出聲，但作為隊長我都看到，看到她默默的努力了很久。」馬丹鳳說出她的心聲，黃揚茵凝了她一下說：「每次都沒有人見到我。」正因為她不是主力，沒有人會特別招呼她，才射入一球又一球爭氣的三分。

能力有多大，教練就罵多少，這是漢華的規則。（楊宇翹攝

最不顯眼的人，把握了機會進了關鍵球，然後呢？「進了然後心想『哦進了，要守波了』不可以再被人入球，不然我死定了。」黃揚茵笑出酒渦，到現在真的可以鬆一口氣。