【NBA】米度頓變自由身求公鹿頂薪留人　灰熊以干尼換爵士3將

公鹿前鋒米度頓周四由經理人宣布，選擇提早跳出合約，將會成為自由身。不過，《ESPN》認為他會與公鹿洽談續約，希望得到5年1.9億美元的頂薪合約。 至於西岸方面，爵士為後場增強火力，以3名球員及兩個選秀權，換來灰熊的干尼。

27歲的米度頓今季常規賽場均18.3分，季後賽15場平均16.9分，為公鹿第2個得分點，助球隊殺入東岸決賽。今季首次入選東岸明星隊的他，跳出合約後會成為非受約束自由身，可與任何球隊簽約。不過，《ESPN》表示米度頓與公鹿將計劃商討簽長約，米度頓勢必要求頂薪合約。他合資格與公鹿簽下5年1.9億美元合約，如果最後未能留低，其他球隊或可以給他一紙總值1.41億美元的4年合約。

米度頓（右）雖成為自由身，但來季仍大有機會繼續穿上公鹿球衣。（Getty Images）

艾迪杜高普今季與米度頓一起領軍殺入東岸決賽。（Getty Images）

公鹿今夏主力留住球隊現有主力，除了米度頓外，還有博格丹、B盧比斯及米路迪。米度頓2012至13年球季加活塞，翌季轉投公鹿成為聯盟頂尖前場球員之一。另外，公鹿為了騰出薪酬空間與主力續約，將史尼奧及第30位選秀權作籌碼，從活塞換來前鋒路華，這將會讓他們在來季省下400萬美元，亦不用再擔心史尼奧於2020至21球季的1200萬美元年薪。

干尼離開灰熊轉投爵士。（Getty Images）

干尼投爵士 盧比奧或離隊

灰熊周四亦有動作，將效力12年的控衛干尼交易到爵士，換來基遜阿倫、高華及克魯達，以及明日選秀會第23位選秀權及一個首輪選秀權。31歲的干尼12年NBA生涯都是效力灰熊，去季場均21.1分、6.4次助攻，為灰熊多個紀錄保持者，包括最多得分（11733分）、助攻（4509次）、命中3分球（1086球）及上陣次數（788次）。

爵士將要吞下干尼未來兩季的薪酬（2019至20年球季3250萬美元、2020至21年球季3450萬美元），今次交易亦會令到即將成為自由身的盧比奧，在後場無容身之處，勢必離隊他投。

灰熊3名新將（按圖放大）