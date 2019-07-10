【甲一籃球】南華未受考驗　25分差距大炒東方殺入總決賽

甲一籃球季後賽戰周三晚（10日）假修頓球場開戰，頭場有南華對戰東方龍獅。南華有蔡再懃全場交出27分，協助球隊以87：62、25分之差橫掃東方，在3場2勝賽制下，以2：0打入總決賽。

開局南華已盡顯其晉級決心，首30秒已有蔡再懃射入3分球先開紀錄。東方入局較慢，反觀南華有梁兆華助攻給惠龍兒入樽，贏得全場觀眾掌聲。其後「紅軍」有蔡再懃及梁兆華領軍，二人首節合轟21分帶領球隊領先26：15。

南華朱亮今仗震攝籃底，如入無人之境，協助南華大勝東方。（羅灝津攝）

東方李琪獨力難支，雖然今仗獨得27分，但仍無助球隊扭轉劣勢。（羅灝津攝）

第2節東方的進攻未見改善，最初5分鐘只取得2分，南華乘機打出一段7：0的攻勢將優勢拉開。東方要求暫停，調整後曾憑李琪「訓身」上籃取得2分，為球隊打破困局。惟南華蔡再懃表現出色，加上惠龍兒及朱亮鎮守籃底，他們順利以27分優勢遙遙領先東方完半場。

南華蔡再懃今仗攻入27分，為球隊奠定勝局。（羅灝津攝）

+ 10 + 9 + 8

易邊後蔡再懃續有好表現，賽事重開不久已射入2球三分球。東方手感未見起色，全節幾乎靠罰球得分，只有李琪、蕭鍵勳等間中得手。反觀南華則有陳張敏、朱亮及蔡再懃等多點開花，縱使陳張敏撞傷提早退下火線，仍無阻南華將分差帶到30分之遙，以75：45入第4節。

最後一節成為「垃圾時間」，最終南華以87：62大勝，以場數2：0出線，殺入總決賽。