【Jordan Brand大專賽】 職訓局開鑼戰絕殺中大　末段逆轉迎首勝

「完Sem」就可以開心放暑假？不過看來完季二字，對大專球員來說還是言之尚早。 Jordan Brand Invitational 大專邀請賽今日（17日）就帶來壓哨逆轉為開鑼響頭炮；首場由職業訓練局迎戰大專盃殿軍香港中文大學，但顯然名次不代表一切，皆因一直處下風的職訓局把握到最後兩個攻勢，一下子扭轉這場戰役，以83：81拿下首勝。

向來說「每年都只差一點點」的中大，今次比賽成畢業大哥們的最後一次復仇機會，但更重要的是讓板櫈上的師弟為下季做好接班準備 。由蘇冠維領軍帶著一眾新人正選上陣，憑蔡家榮和伍梓樺的身高優勢，中大在內線多楔放籃。不過，面對職訓局於外圍開火，似乎略欠應對的經驗；劉家傑射入三分後，接連又有楊首男和李梓鋒相繼在外圍起手，首節以18 ：16領先。



中大主力首節退居席上，之後才相繼上場。（張倩儀攝）

中大大打團隊，其防守的壓迫和偷波在中段成很大的作用，快攻拉開比數。（張倩儀攝）

中大一度領先16分

中大見勢色不妙，陸續讓老大哥登場，先有司徒加珩控場，再派出黃子聰和黃錦濠等主力；中大第二節更打出團隊波，黃錦濠華麗後轉身引起嘩然，但上籃「炒粉」，馬上就有黃子聰補籃，加上數球長傳快攻，半場首以36：29領先。

換邊後，邱廣華籃下建功，壓入內線單打也沒有難度，但另一邊有職訓局三分再中，司徒俊穎和蘇兆麒合共射入3球，將比數收窄至44：49。中大繼續一貫的合作，由於防守愈守愈出，偷波反擊快攻再拉開14分的分差，其中韓承宗快攻博到「And-1｣， 第三節領先65：49。

李梓鋒最後連入四球罰球，再射入關鍵三分，絕殺的中距離更是精彩。（張倩儀攝）

末段除了三分，也有張國銓在內線開弓收窄分差。（張倩儀攝）

職訓局雖然處下風，但張國銓籃下開弓，戰至最後30秒追到只剩3分，李梓鋒「挨身」三分擦板中籃。中大只剩17秒的攻勢卻因進攻犯規而錯失；李梓鋒全速推進，急停中距離跳投壓哨命中，職訓局用最後7秒以83：81逆轉局勢。

完場後職訓局歡呼相擁，在邀請賽先取首勝。（張倩儀攝）

珠海鍾俊昇全場攻入45分，助珠海首戰以81：69大勝港大報捷。（羅灝津攝）

鍾俊昇狂轟45分 珠海分途報捷

首日另一場賽事有珠海學院對香港大學，港大上半場狂灑三分雨，惟珠海有鍾俊昇中距離跳投、鏟籃和三分球屢屢得手，港大上半場領先40：37。下半場成為兩隊球員個人表現時間，第3節港大有鄺錦昌獨得12分，而珠海亦有鄧志恒單節取得9分，助珠海得以追至56平手進入最後1節。最後1節鍾俊昇再度挺身而出，單節獨取15分，錄得全場最高的45分，助珠海以81：69撼贏港大。