【東京奧運2020】3人籃球資格賽明年三月展開　男女子各8席爭崩頭

3人籃球由街頭到成為奧運其中一個項目，當中經歷10年之久，直到2017正式加入奧運項目，由2020年東京奧運開始成為常規項目。 距離東京奧運不足一年，FIBA（國際籃聯）與IOC（國際奧委會）正式公佈由明年3月開始有關資格賽的安排及詳情。

2020年東京奧運3人籃球賽將於明年7月25至29日進行，男、女子各八隊參賽，25日開始小組賽，男、女子組交錯進行比賽，至28日決出八強，同日進行八強賽。

29日進行四強賽及金牌戰，將會共決出兩面金牌。要奪得這16個奧運資格絕非易事，各支國家隊可從三個方法取得：

．FIBA三人籃球世界排名（男、女子各4個名額） ．奧運資格賽（男、女子各3個名額） ．奧運資格賽遺材賽（男、女子各1個名額）

3人籃球節奏明快，爭持激烈，觀賞性甚高。（Getty Images）

在3人籃球之中，法國（左）是勁旅之一。（Getty Images）

FIBA將於11月1日在日本宇都宮市舉行的FIBA 3人籃球世界巡迴賽決賽前夕，在一個直播典禮內公布首八隊（男、女子各四隊）憑世界排名奪得奧運資格的隊伍，當中包括因主辦國關係，故確定其參賽資格的日本隊。

假若未能憑世界排名取得資格的話，賽會將於明年3月舉行供男、女子組各20隊參與的奧運資格賽，參賽資格則依據FIBA3人籃球排名或FIBA3人籃球世界盃2019的獎牌得主，屆時將會決出六張奧運門票（男、女子組各三個名額）。

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3人籃球比賽氣氛熾熱，不論觀眾及球員都相當投入。（Getty Images）

至於最後一個爭奪奧運資格的方法是透過遺材賽，男、女子組各六隊透過FIBA3人籃球世界排名獲得遺材賽資格，到時將從中決出最後男、女子組各一個奧運名額。

不過參加遺材賽的前題是該國家過去兩屆奧運會未有參加過男、女子組籃球賽，此舉展出3人籃球過往所提倡將籃球帶到非傳統勁旅的使命。

東京奧運，三人籃球男子決賽於2020年7月29日舉行。（01美術製圖）

東京奧運焦點賽程、票價（按圖放大）：