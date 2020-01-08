【NBA】安東尼戴維斯對紐約人腰傷退下火線　拒與湖人頂薪續約

湖人周三（8日）主場對紐約人，安東尼戴維斯（Anthony Davis）第3節一次防守「撻生魚」式落地，背部受傷需要退下火線，「紫金軍團」終以117：87大勝。

紐約人前鋒蘭度（Julius Randle）第3節鏟籃，戴維斯封阻但半空失去平衡，「撐生魚」背部落地，戴維斯於地上十分痛楚，良久都未能起身，雖然最終可自行步出球場，但只見這名前塘鵝球員步履蹣跚，傷勢似乎不輕。

戴維斯防守半空失平衡引致受傷。（網上圖片）

美國傳媒指AD撞傷了骶骨（Sacrum），尾龍骨（tailbone）上的一塊骨，幸好X光掃瞄未有發現骨折，其經理人Rich Paul表示「一眉道人」的背部感到極度痠痛。《ESPN》指戴維斯將於周三接受磁力共振檢查，預計會缺席作客獨行俠及雷霆兩場賽事。

戴維斯於地上十分痛苦。（網上圖片）

戴維斯拒絕與湖人續約。（美聯社）

AD勇戰受傷，當時湖人已大比數領先，最終在勒邦占士（LeBron James）攻入全場最高31分，以30分之差大炒紐約人。事實上，LBJ今場亦是抱病上陣，賽後指今場雖然大勝對手但贏得辛苦：「我們希望他（戴維斯）沒大礙，我們相信他沒大礙，今仗贏得頗辛苦。」教頭禾高（Frank Vogel）就指戴維斯是「球隊支柱」，亦是湖人的「現在與將來」，希望早日康復。

勒邦占士攻入31分助湖人大勝。（路透社）

AD或入自由身市場「試水溫」

美國傳媒又透露，安東尼戴維斯日前拒絕了湖人提出的續約條件。據了解，湖人開出4年1.46億美元的頂薪合約，但Rich Paul已告知紫金軍團，AD將會投身今季後的自由身市場，將有機會獲得5年2.02億美元的合約。

AD現時的合約，還有2020至21年球季的球員選項，若選擇留隊一年，年薪將達2870萬美元。雖然「一眉道人」指自己現時只想專心追逐總冠軍，未是時候去想去向，但以現時情況來看，26歲的AD行使選項的機會不大。