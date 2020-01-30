【RIP Kobe】K艾榮特別版球鞋悼好友　奧拉迪普關鍵三分獻罹難者

隊友、好友、導師，K艾榮（Kyrie Irving）與高比拜仁（Kobe Bryant）的關係相當密切。如今二人天人相隔，K艾榮在高比去世後首度披甲，左手指向天上向Kobe致敬，而他在賽後表示高比的傳奇將永垂不朽。 另外，事隔一年後重返球場的奧拉迪普（Victor Oladipo），復出戰便為球隊射入重要的三分球。談及高比，他亦不禁流下男兒淚。

K艾榮雖然未有機會在NBA場上與高比拜仁合作，但他們二人曾經一同入選美國隊。Kyrie一直視高比為學習對象，學習他在場上的心態及打法等。去年休季期間，該名籃網的星級控衛更在曼巴體育學院（Mamba Sports Academy），親自向高比學法，二人的關係亦師亦友。

K艾榮與高比拜仁在NBA是對手，在國家隊是隊友。（資料圖片／Getty Images）

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高比拜仁在香港時間周一（27日）遇上直升機空難突然離世，籃網同日作客紐約人的賽事，K艾榮因為高比的過世而未有披甲。相隔3日後，K艾榮重返籃網的大軍名單，該名27歲的控衛貢獻20分，加上因為高比改披26號球衣的甸維迪（Spencer Dinwiddie）攻入全場最高的28分，助籃網在主場以125：115擊敗活塞。

改穿26號球衣的甸維迪，在今仗攻入全場最高的28分。（Getty Images）

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籃網在主場巴克萊中心（Barclays Center），在開賽前亦有向高比致敬的環節，在後備席上留下兩個位置並放上鮮花，留給高比及二女兒Gianna，並以燈光效果投影8號及24號在地上。K艾榮在致敬儀式進行時，在場邊努力地強忍淚水，他穿上特別版的球鞋，亦穿上印有「拜仁」的背心熱身，而他在比賽末段被換出時，在離場時以左手指向天空，向天上的高比致敬。

K艾榮在完場後接受訪問時，談及亡友，難掩傷痛之情，「事件發生至今，我仍然未能接受這是事實，高比﹑Gigi（高比二女兒）與其他多人遇難，是一件悲劇。我知道他與Gigi在天上亦看到。高比的死訊是一件令人心碎的事，但他將我們連繫在一起，而高比的傳奇亦將永垂不朽，他是我們的導師，他留下的一切，令我們變得更好。」

籃網在後備席留下兩個位置並放上鮮花，紀念高比及二女兒Gianna。（Getty Images）

籃網與K艾榮向高比致敬（按圖放大）

Kyrie Irving pays tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/dSeNw1rP4d — NBA (@NBA) January 30, 2020

闊別372日 奧拉迪普體現曼巴精神

另外，溜馬的奧拉迪普因右膝傷患，相隔372日後重返賽場，今仗在主場迎戰公牛上陣，當他上場時受到主場球迷的熱烈歡迎。奧迪拉普在一年間未有上陣，他對球隊的重要性不減。雖然他在今仗僅貢獻9分，但他在完場前射入重要的三分球，追成100：100平手，助球隊將比賽帶進加時，結果溜馬以115：106擊敗公牛。

奧拉迪普攻入關鍵三分球，他在該球起手是因為「曼巴精神」（Memba Mentality），並獻給空難的死難者，「這是體現『曼巴精神』，這個入球獻給高比及Gianna，及一眾在意外的死難者。這一年是十分難捱，我花很多努力才可重返球場，我要其他人對我支持及鼓勵。」

相隔372日回歸賽場，在今仗隨即攻入關鍵三分球。（美聯社）

Victor Oladipo from deep to tie it for the @Pacers in his return to action. pic.twitter.com/hShG72sxCN — NBA (@NBA) January 30, 2020