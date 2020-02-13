【NBA明星賽】拓荒者尼拉特拉傷腹股溝　退出Team LeBron及三分賽

拓荒者王牌控衛尼拉特（Damian Liilard）原本將會代表Team LeBron出戰個人第5次明星賽，但因周四（13日）作客灰熊一戰拉傷腹股溝，需要退出三分賽及明星賽。

尼拉特今戰為拓荒者上陣40分鐘，錄得20分、10次助攻的雙雙數據，但於最後3分22秒面對灰熊長人華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）強行起手，未能好好落地。感到有什麼不對的尼拉特，即時走回更衣室，未有再回到場上。

尼拉特將無緣今年明星賽。（美聯社）

拓荒者不敵灰熊。（美聯社）

灰熊半場命中率高達57%，下半場更一度領先到雙位數，連續兩日比賽的拓荒者在比賽末段追上，惟從未能反超前，尼拉特最後階段傷出，客隊終以104：111不敵灰熊。除尼拉特交出20分外，CJ麥哥林（CJ McCollum）貢獻了全隊最高23分，

尼拉特亦會退出三分賽。（美聯社）

兩奪技術挑戰賽冠軍

拓荒者教練史杜斯（Terry Stotts）賽後表示尼拉特傷及腹股溝，明日將會接受更詳盡檢查。尼拉特則表示因傷不會出席All-Star Game及三分賽，這名29歲後衛本來將以Team LeBron成員之一參加ASG。

尼拉特2012年以第一輪第6選獲拓荒者錄取，連同今年5度入選明星賽。這名2013年最佳新秀曾於2013及14年參加技術挑戰賽，連續兩年都奪得冠軍。

2020三分賽參加者（按圖放大）