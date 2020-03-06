【NBA】經歷58場後居里終於回歸　教練卡爾：有他在就是不一樣

勇士星級球員「咖喱仔」居里（Stephen Curry）在10月尾對賽中不幸左手掌骨折，手術後需休養4個月。不過，曾承諾今季會復出的居里在萬眾期待中，於今天正式復出大鬥速龍。雖然勇士最後以113：121憾負，但是居里傷癒復出的數據卻是讓大家感到「他回來了」。

勇士今季因傷兵滿營導致目前戰績仍然在西岸墊底，先是K湯臣因去季尾左十字韌帶撕裂報鋪一季，再有居里手掌骨折需休養。在缺席58場對賽後，主力居里今天終於「滿血回歸」正式復出，更大鬥去季總決賽對手速龍。闊別球場4個月的居里手感未受太大影響，他在熱身時間更連入5記「Logo Shot」，向大家表示他已完全康復。

居里這個熟悉的身影終於回來了。（Getty Images）

復出第一場便遇上去季總冠軍，居里以及勇士這場打得並不容易，尤其居里依然被速龍嚴密防守影響外投準繩度，令他首節一分未取。面對進攻得分困局，居里改為組織助攻，與新隊友韋堅斯（Andrew Wiggins）合作，以一記後手妙傳助攻，盡現默契。勇士在上半場一直處於落後，居里在第二節開始發動攻勢，切入突破加上「And-1」以及命中壓哨遠程三分球，單節貢獻11分。惟速龍的鮑威爾（Norman Powell）今場表現神勇，高效命中率令他單節強轟19分，助速龍以62：55領先勇士。

居里與新隊友韋堅斯合拍表現：

Steph back in his bag 👀 pic.twitter.com/R2IorSasWE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2020

速龍的鮑威爾表現神勇，今場貢獻37分、3籃板、2助攻、3抄截，其中三分球命中率達50%。（Getty Images）

半場易邊後，勇士在第三節開始進入狀態奮起力追，韋堅斯與鮑威爾先後分別切入得手，居里與速龍的伊巴卡（Serge Ibaka）在三分線大鬥法，勇士一直未能逆轉形勢，分差一直維持在10分上下。第三節中段勇士開始一波連串反擊，達米安李爾（Damien Lee）與柏斯查爾（Eric Paschall）在外線發炮，加上中鋒馬古斯基斯（Marquese Chriss）入樽，一口氣追至85：83反超前。面對勢不可擋的勇士，速龍的鮑威爾再次挺身而出，突破強打「2+1」且命中三分球，為速龍以89：88一分稍為領先。

居里每一記三分球均掀起現場氣氛。（Getty Images）

居里在上半場命中壓哨三分球：

Steph

Is

Ridiculous

🤯 pic.twitter.com/SmzTgUP1U3 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2020

進入末節初段，兩隊繼續互射三分球，由於勇士教練卡爾（Steve Kerr）賽前表示會限制居里出場時間在30分鐘內，居里在第四節初段暫被換離場，速龍在洛利（Kyle Lowry）領軍下，乘勢打出一波16：9攻勢保持領先。居里在完場前不足4分鐘再次上場，貢獻4分1助攻，一度追至113：115。可惜尾段勇士失誤連連，速龍以121：113拿下勝仗。

勇士的達米安李爾（前）拼盡全力，與馬古斯基斯內外建功。（GettyImages）

雖然勇士落敗，不過在主將居里回歸後大大提升士氣，而且他與隊友默契依然。居里今場貢獻23分、6籃板、7助攻，惟16投6中，三分球12度起手僅3中，似乎需要時間找回手感。對於睽違了4個月的賽場，居里今天顯得相當興奮，更形容像是開學：「我感覺就像是開學第一天，所有的事情都將重新來過，這很令人感到興奮。我的身體狀態非常的自在，也充滿自信。」

居里復出後，令勇士變得不一樣。（Getty Images）

對於仍然有點生疏的手感，居里直言還在嘗試中：「我盡力不特別去想，不過當我第一球起手，那感覺非常棒。今場能夠競爭對抗至此，非常酷！」教練卡爾對居里的歸來同樣感到正面，認為能當居里在陣時球隊整體變得不一樣，他非常期待下周能增加居里上陣機會，助他找回當初的節奏及手感。