【籃球】前NBA後衛無懼新冠肺炎　反其道而行轉戰CBA

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）於中國武漢爆發，令到於國內舉行的運動賽事都大受影響，CBA亦因為疫情由原本1月開季，延後到4月中。 在不少外援都離開中國避疫之時，前NBA球星OJ美奧（O.J. Mayo）卻反其道而行，無懼疫情，由疫情輕微得多的台灣，轉赴中國遼寧出戰CBA，加盟遼寧衡潤飛豹（下稱飛豹）。

32歲的美奧上周五已經到達飛豹駐紮的中國瀋陽，將會接受強制性14日隔離，之後才可以接受身體檢查及完成其他轉會手續。飛豹官方聲明又指，美奧亦需等待CBA賽會的批准書才可以正式註冊，一切手續完成後才可正式落場。

美奧轉戰CBA。（Getty Images）

今次非美奧首戰中國籃壇，這名2008年NBA選秀探花，於2019年曾效力過中國第二級籃球聯賽球隊湖南金健米業，故對中國籃球有一定認識，似乎是他獲飛豹賞識之處。飛豹曾於農曆新年期間表示希望羅致第3名外援，主要目標為外援史堤芬遜（Lance Stephenson）的替補。

史堤芬遜與另一飛豹外援巴斯（Brandon Bass）都飛回美國避開疫病，一直保持狀態，為延後到4月中開始的新球季仍準備。不過，中國政府早前實施禁止外國旅客入境，意味於中國境外的球員有可能未能如期歸隊。美奧剛好趕於旅遊限制實施前入境，有望在新球季初段擔任正選。

美奧2016年違反NBA的藥檢條例，被罰停賽兩年。（Getty Images）

美奧（倒地者）雖曾被譽為「下一個米高佐敦」，但最後未能於NBA取得一席位。（Getty Images）

由天堂跌落無盡深淵的天才

美奧年少已經成名，更有過「最強高中生」的稱號，傳媒曾吹捧他為「下一個米高佐敦（Michael Jordan）」。他參加MJ的訓練營時，對「籃球之神」出言不遜，最後MJ跟美奧單挑，為他「上了一課」，並留下名言：「你可能是最強高中生，但我是全世界最偉大的球員。」

美奧2008年以探花身分擠身NBA，但效力灰熊表現未算出眾，其後效力過獨行俠（前名小馬）及公鹿，2016年時因濫用止痛劑染上毒癮，終未能通過藥檢，被罰停賽兩年。2009年入選NBA全新秀一隊的美奧，2018年4月轉投波多黎各籃球聯賽，但兩個月就因表示不佳，被聖赫爾曼體育會（Atleticos de San German）解約。

這名曾被視為前途無可限量的球星，2018年加盟台灣SBL達欣工程，上年成為富邦勇士球員，今年成為ABL一月最佳球員。