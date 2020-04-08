【籃球熱話】加尼特沒法用愛掩蓋的恨　木狼榮休21號球衣有難度？

「狼王」加尼特（Kevin Garnett）剛與已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）一同進入NBA名人堂，這位傳奇生涯始於木狼，於塞爾特人奪得唯一總冠軍，兩支球隊、兩個球衣號碼對加尼特也是意義非凡。塞爾特人於來季榮休加尼特的「5號」球衣，他亦欣然接受，唯獨對退役「21號」木狼球衣卻不以為然，全因加尼特與班主泰那（Glen Taylor）的恩怨未了。

加尼特退役至今4年之久，為了紀念其偉大的成就及為塞爾特人拿下總冠軍，球隊早於2月宣布將於下季榮休其「5號」球衣，加尼特感謝並樂於接受球隊之舉。惟加尼特擁有「狼王」之稱，卻一直未聞木狼有高掛其「21號 」木狼球衣之意，加尼特早前受訪時曾親自透露當中原因與班主泰那有關。

加尼特剛剛與高比、鄧肯一同進入NBA名人堂。（Getty Images）

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「當然我愛木狼亦很珍惜在明尼蘇達的日子，這地方在我心中一直佔有特別位置。」加尼特坦誠表達對木狼的愛，可惜這份愛卻蓋不過他與泰那之間的恩怨，加尼特甚至將泰那形容為小人：「我對退休木狼球衣毫無興趣，首先那不是真誠的。其次，如果泰那想退休我的球衣，只是因為球迷及社區壓力。」

加尼特的NBA生涯始於木狼，他於球隊的貢獻令他成為球隊的代表人物，得到「狼王」的稱號。（Getty Images）

木狼之於加尼特有一種特別意義，同時在內心佔有一定位置。（Getty Images）

其實加尼特與泰那的恩怨情仇也非秘密，事緣加尼特於生涯尾聲重返木狼，全因與昔日球隊總經理兼主帥桑達斯（Flip Saunders）及球團取得共識。當加尼特退役後能轉任球隊行政工作，可是班主泰那卻在桑達斯於2015年因病離世後背棄協議。

無奈加尼特對木狼的「愛」也掩蓋不了他對班主泰那的「恨」。（Getty Images）

「我對此絕不能原諒他。」加尼特至今仍對泰那昔日背棄諾言難以釋懷，「我認為他是一個很直接的商人，在桑達斯（Flip）死後，所有事都只有泰那才知道。我不會與陰險小人打交道，亦不想跟他再有任何協議。」

木狼班主泰那當初背棄協議，令加尼特對怨恨至今。（Getty Images）

加尼特於1995年參加選秀並以第5順位被木狼選中，開始其NBA職業生涯。在他效力木狼期間，曾連續8度率領球隊進入季後賽，他在木狼精彩表現及所付出的一切，令他得到「狼王」的稱號。縱然快艇教練李華士（Doc Rivers）曾於加尼特決定退役前，邀請他轉投快艇，讓皮雅斯（Paul Pierce）在內的塞爾特人冠軍一代再聚頭。惟加尼特當退意已決，他的生涯亦止於木狼。可惜，因為泰那背棄協議造成的恩怨，令球迷無法看到「一代狼王」的球衣於主場標靶中心（Target Center）內高掛。

雖然木狼能夠依舊退休其球衣，不過從加尼特態度看來，他出席典禮的機會微乎其微，球迷亦似乎難以看到「21號」球衣於主場高掛。（Getty Images）

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