【NBA】爵士患肺炎雙將康復後有交流　高拔堅稱與米曹無心病

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）輕視新冠肺炎，蔓延時態度仍然兒嬉，及後確診新冠肺炎，更疑連累隊友米曹（Donovan Mitchel）染病。高拔日前社交網站直播時表示，最近有跟米曹通話，堅稱兩人未有因染病爭執，並盡力想方法去幫助有需要的人。

高拔於3月初確診，其後米曹於同日亦證實染病。高拔在出事前被影到輕視疫情的證據，在記者會不理衛生故意亂摸記者的錄音機、電話，又有報道指這名法國中鋒於更衣室隨意接觸隊友的物品，連累米曹亦「中招」。米曹亦於一次訪問中表示，自己對高拔玩世不恭的態度感到不滿。

高拔衰格播毒逐格睇（按圖放大）

高拔其後為自己未有認真對待疫情的行為道歉，周一（13日）於Instagram直播時又說：「我跟米曹確實已有一段日子未有交談過，但過去數天我曾跟他通過話，我們都已準備好復出，為爵士追逐總冠軍。」

高拔自稱已與米曹和好。（Getty Images）

高拔及米曹為NBA首兩名確診新冠肺炎的球員。（Getty Images）

高拔又指二人的目標明確：「這與不專業無關，你要知道每人之間的關係都不一樣，永遠都不會完美，就算是已婚人士的關係都不是完美無瑕。所以，我跟隊友亦是一樣，只是到最後我們都有同樣的目標，就是贏。我們都是成年 ，我們都為勝利而竭盡所能。」

米曹曾於電視節目表示曾為高拔的行為感到憤怒。（Getty Images）

不停強調二人未有爭執

自兩人確診後，NBA進入無限期停擺，米曹確診後數日於電視節目接受訪問，被問到有沒有與高拔對話時說：「老實說，我花了一點時間才能冷靜下來。我亦看了、聽了他（高拔）所說的。我為他沒有事感到高興，亦為自己沒大礙感到慶幸。我最開心的就是沒有全隊中招。」

米曹明顯對高拔沒有認真看待疫病，連累自己也確診感到不滿，但高拔於Live不停強調二人沒有爭執：「我們通話時沒有吵架。我們的談話內容只是關注每日有數以千計死亡個案的消息，怎去幫助有需要的人，怎樣帶出正能量。這是我現時最關心的事。」高拔未有透露自己有否向米曹道歉。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）