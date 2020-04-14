【NBA】唐斯母親遭新冠肺炎奪命　木狼與球星們齊哀悼

NBA木狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的雙親早前一同確診患上新冠肺炎，而他的母親病情一直嚴重，與病魔搏鬥超過一個月後，不幸在美國時間周一（13日）離世，終年58歲。

木狼中鋒唐斯早前在個人Instagram公開母親Jackie染疫，而她的病情一直未見好轉，高燒持續一段時間，更一度進入人工昏迷狀態，病情危重，而唐斯亦警告外界必須認真防疫。不過，唐斯母親與肺炎對抗超過一個月後，因為肺炎引發的併發症，最終不敵病魔，不幸去世，終年58歲。

木狼中鋒唐斯母親確診病重 「生活痛苦如活在地獄」

當唐斯母親的死訊傳出後，不少NBA球員如基斯保羅﹑崔楊格及拿芬等人亦向唐斯一家送上慰問。

唐斯母親十分支持兒子，可惜她再沒有機會看到兒子在場上的英姿。（Twitter截圖）

唐斯母親與新冠肺炎對抗一個月，可惜在周一不幸離世。（NBA Facebook截圖）

唐斯的發言人透過聲明公布母親的死訊，唐斯母親是一家之主，亦是身邊人的動人來源，她真心對待身邊的所有人，給予唐斯及家人不少能量，可惜如今因病逝世，使唐斯一家相當悲痛。唐斯一家不忘在聲明中感謝一眾醫護人員，在這段時間對唐斯母親的悉心照料。

唐斯效力的木狼亦發文悼念唐斯母親，表示Jackie是木狼大家庭的一部份，並將為唐斯一家提供有需要的協助。

唐斯透過發言人發聲明公布唐斯母親的死訊。（Twitter截圖）

唐斯母親因新冠肺炎離世，使唐斯一家十分悲痛。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）