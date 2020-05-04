真人版三井壽結束27年職業生涯　其中一項數據冠絕日本

NBA有經歷22個球季的雲斯卡達（Vince Carter）今季退役，日本職業聯賽也有「真人版三井壽」、49歲的折茂武彥。 一個籃球員的職業壽命可以有多長？折茂武彥的存在重新定義何謂老將；這個被日本人認定為「三井壽」今年即將迎來「知天命」的歲數，50歲。

1970年出生的折茂武彥，在現今球壇並沒有青春的身軀，1.9米的身高、歷盡歲月滄桑的面容，年近50歲的他效力日本B League北海道雷邦恩卡隊。

真人版三井壽，一個一生都在追逐籃球的男人。（B League官方Facebook）

出身於埼玉縣的他高中才接受正統籃球訓練，起步比其他人都晚，卻在接受籃球訓練的第三年，率埼玉榮高中打入全國八強；因為1.9米的身高和出眾的表現，順利助他入讀日本第一的日本體育大學。

現在的我只能看得到籃框而已 三井壽

多少歲都要為日本征戰

司職得分後衛，也是亞洲的一線射手，打從1994年開始，折茂武彥就為日本披甲直到2009年。在32歲那年還繼續以隊長身份領軍參加亞運又多次在世錦賽上場，面對西班牙、阿根廷得世界強隊，三分命中仍達五成，數屆成為日本隊內平均得分最高的人。畢竟當一隊國家隊需要依靠到一個年近40的老將時，其實並非一個好的現象，他在39歲那年終決定退出國家隊。折茂武彥退下來，不代表在籃球的追求止步，只是為了讓更多年輕人有表現的機會。

折茂武彥成為第一位 個人得分達一萬的球員。（B League官方Facebook）

安西教練……我很想打籃球！ 三井壽

回歸並專注在職業聯賽上，但卻遇到球隊因經營不善而背負巨債的困難；一方面被聯賽除名，一方面原定接手球隊的新公司因日本大地震而撤資，一度拖欠薪酬。只是為了打球的折茂武彥，竟然決定靠自己，以北海道籃球俱樂部為名，兼任「班主」和球員，被迫擔起2.4億日元的債務。

井上雄彥為折茂武彥達到9000分而畫的畫像。（網上圖片）

除了是一個球員，還是一個用自己積蓄助球隊走過難關的人，受到球壇的尊敬。（B League官方Facebook）

球場上是最讓折茂武彥放鬆的地方，但一脫下球衣，問題就接踵而來。原先就不是管理出身的他，資金周轉、球員招攬等才最讓他頭痛，一直「燒」的都是他十幾年來打球賺來的積蓄。直到加入B League時，球隊才迎來轉機，得到贊助商的支找，也慢慢能自負盈虧；B League也為了表揚折茂武彥為聯盟名展所做出的貢獻，向他頒發一個「最佳經理」的榮譽。

用任何方法，就是為了能繼續打下去，2018年， 折茂武彥的第26個球季，場均得分已經降到只有5.7分，卻還能在關鍵時刻命中三分助球隊逆轉。

就算是過了當打的年紀，得分還是能保持在高水平。（B League官方Facebook）

我是三井，一個永不放棄的人 三井壽

50歲的心 還是想着五環

2019年北海道作客三河海馬的最後一節，折茂武彥借隊友的單擋捕到空位，接應隊友的傳球和起手，罰球線前的一球跳投，1萬分的達成。入球後他右手指天、螢幕的「折茂武彥一萬分成就達成」、掌聲和歡呼都一同成就傳奇一刻，並於同年再得到人生第9座明星賽MVP。有傳當年井上雄彥創作漫畫《男兒當入樽》，三井壽的原型正是折茂武彥。今年1月他成為日本職業籃球史上第一位得分超過1萬分的球員，也是現役球員中最資深、最年長的一位。

「我還想回國家隊效力，以運動員的身份幫助球隊在東京奧運上打出更好的成績。」若這能成真，他將會以50歲之齡出戰，但在此之後卻做了退役的決定，這個男人不放棄卻明白是時候放下。

幾年前，折茂武彥在訪問時提起自己的狀態，就算到了這年紀還沒有一絲想要放棄的念頭。「身體會疲憊，但是我沒有理由退役，我還能打，直到被年輕人完全打敗。」不知道現在的他選擇了退役，是不是感覺已經追不上年青一化的腳步，但身體必定最大的原因，日本也要有一番新氣象。

折茂武彥說過如果有一天被年輕球員擊敗就會退下來；就連「一億男」富樫勇樹都成為了小粉絲。（B League官方Facebook）

NBA退役最大年紀的球員（按圖放大）：