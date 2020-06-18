【Kobe】高比最後一冠紀錄片下月播　《Mamba Out》重現王者時刻

一代傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）在今年初一場直升機意外中離世，適逢今年是高比拿下生涯第5個總冠軍的10周年，《ClutchPoints》製作一套8集有關高比2010年奪冠的紀錄片《Mamba Out》，並於下月播放。

高比一生在湖人度過20個球季，他的職業生涯始於湖人亦止於湖人。

高比與好兄弟奧尼爾（Shaquille O'Neal）聯手拿下3個NBA總冠軍創下高峰，期間經歷過性醜聞的低潮，到後來與另一好拍檔加素（Pau Gasol）兩度再次捧起總冠軍獎盃，重拾輝煌。

高比於2010年贏得其生涯第5個亦是最後一個的NBA冠軍。（Getty Images）

高比在湖人歷盡高山低谷，他遇上逆境絕不退縮的曼巴精神（Mamba Mentality）影響全世界，令他縱然離開我們近半年，但大家對他的懷念並沒有減少。

伴隨世界各地球迷的思念，《ClutchPoints》即將推出一套8集有關高比拜仁2010年贏得生涯最後一次總冠軍的紀錄片《Mamba Out》。

《ClutchPoints》製作有關高比2010年拿下第5個總冠軍的紀錄片。（ClutchPoints官方圖片）

球迷用他們的方法繼續懷念這一代球星。（Getty Images）

據悉紀錄片內包括與高比一同贏得第5隻冠軍指環的湖人隊友加素、阿提斯（Metta Ford-Artest，即慈世平Metta World Peace）及費沙（Derek Fisher）等訪問，相信內容不乏當年拿下冠軍期間的種種經歷。

目前官方僅公開了紀錄片將於美國時間7月5日起在Instagram及YouTube平台播放，每逢周日（7月5日、12日、19日及26日）播出2集，至於每集長度及播出時間仍然保密。

讓我們於7月一同重溫高比拜仁第5個總冠軍賽季。（Getty Images）

高比生涯威水史（按圖放大）：