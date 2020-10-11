【NBA總決賽前瞻】占士16.8秒的「過失」　他是湖人罪人或羔羊？

湖人不敵熱火，黑曼巴球衣的金身也被粉碎，網絡上佔多的矛頭（或笑柄）指向丹尼格連（Danny Green）射失那三分球和「大摩」馬基夫莫里斯（Markieff Morris）接着的失誤。 未幾，「若是高比、佐敦的話，一定會挺身而出擔起終結球賽責任」的討論出現，風向逐漸轉向指摘勒邦占士（Lebron James）的內心軟弱。 惟湖人Game 5落敗的原因，僅以賽事最後16.8秒就能判斷？ NBA總決賽Game 6 湖人Vs熱火 明早 07:30開賽

一夜之間，洛杉磯湖人幾項法則遭擊破：黑曼巴球衣的神秘力量變弱、勒邦占士「叫糊」不再必食，就連只要丹尼格連（Danny Green）及卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）合轟超過20分湖人必贏的方程式也「出錯」。熱火眾將的瘋狂演出，熱血、拼搏得確實令人尊敬。

NBA總決賽Game 6 湖人Vs熱火 明早 07:30開賽。（Getty Images）

要就勒邦占士轟入40分準「大三元」下湖人仍然落敗解釋，外界普遍指向賽事的最後16.8秒。

落後一分的湖人暫停後前進開球，接過傳球的勒邦占士加速切入引來夾擊，他把球傳給葫蘆頂「wide open」的丹尼格連三分起手，奈何未有命中，搶到籃板的「大摩」卻把球直接傳出界。

昨日一戰，湖人的最後一擊成為網上熱話，不少人應該勒邦占士應該自行上籃擔起「孭飛」責任。（影片截圖）

就以上的進攻失誤，網絡湧出大量批評。一直手風飄忽的丹尼格連當然是首個代罪羔羊，然而把球傳出界的「大摩」亦難逃負評，接着占士在記者會上說了「我相信隊友」後也引來「縮頭烏龜」的指控。

究竟傳還是不傳？這問題成為過去24小時籃球圈的唯一熱話。「你只要看看那進攻，我順利引來兩名防守者包夾，找到完全空檔的隊友並有投射機會；我相信隊友」，占士直言傳球決定完全正確。

即使占士今仗攻入40分，惜未能領湖人在今場奪冠。（Getty Images）

事實在多重「圍牆」包圍下找到最佳傳球機會，有何不妥？連計3重協防的艾迪巴約，占士的入楔一共引來3名防守者夾擊，若細心留意的話，基本上熱火的防線遭占士一人完全縮窄至籃底位置，加上伊古達拿、艾迪巴約已壓制前面的傳球路線，包夾的占美畢拿亦隨時從後封阻，傳球至大空檔的丹尼格連是戰術上、球賽閱讀、求勝的正確選擇。

基本上熱火的防線遭占士一人完全縮窄至籃底位置，傳球至大空檔的丹尼格連是正確選擇。

不過網上言論大部分亦認為占士理應自行上籃，擔起「孭飛」責任，如今選擇傳球簡直「有愧曼巴球衣」、「與米高佐敦差天共地」......

要是這樣，大家還記得1997年公牛對爵士的Game 6嗎？（按片重溫）

比賽餘下最後11秒，米高佐敦接過球後引來爵士史托頓的注意，佐敦看到包夾局面並隨即把球傳予空檔的卡爾（Steve Kerr），結果史托頓白白目送卡爾中距離命中，公牛亦因而反先，終以總場數4：2奪冠。

那為何米高佐敦當日選擇傳球？大家自有判斷。

合計5場總決賽戰役，湖人共取下554分，惟當中一半多的得分來自占士及AD。（Getty Images）

湖人進攻只靠雙星並不划算

就如占士所說「你只能接受結果」，三分未能命中確實令湖人錯失一個「食糊」機會。不過縱使丹尼格連昨日無奈成為代罪羔羊，但他在季後賽的「Danny No Green」之罪也是難以叫湖人球迷原諒。

35歲的勒邦占士，昨日一戰造出40分，當中得分點包括三分球、低位進攻、中距離、剷籃，這樣的演出仍吞敗，只可說對手「七人輪換」的表現更有效率。湖人昨日9人上陣，但實情在安東尼戴維斯舊患復發後，占士一直在獨撐大樑。輪換9人只有3人進攻表現對辦，反之熱火6人得分上雙，當中鄧肯羅拔臣的26分更是勝利關鍵。

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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丹尼格連在季後賽的「Danny No Green」，難以叫湖人球迷原諒。（Getty Images）

湖人進攻過份依賴雙星是老問題，也可能成為總決賽失利之過。合計5場總決賽戰役，湖人共取下554分，惟當中一半有多的得分來自占士及AD。「二人球隊」在季後賽也許仍夠力殺出血路，但此刻在總決賽面對的是一支整體性強、戰鬥力異於常人的熱火，湖人餘下的綠葉不能再坐以待斃。

贏在防守也可敗在防守

由季後賽至今，湖人除了雙星火力，最大殺着莫過於整體防守，西岸四強把火箭夏登守至啞火反映出隊中不乏防守專家。在昨日的總決賽Game 5，湖人第四節打出一段15：3攻勢也展現出以防守啟動的反擊威力，更曾逼使熱火24秒進攻違例。

不過在細節決定一切的總決賽上，湖人昨日的輕微防守失誤卻斷送了提早封王機會。熱火昨日「x factor」鄧肯羅賓遜全場砍獲26分，其中三分球13投7中，更有一次「4分」球演出。湖人在防守他的跑位時的確出現溝通失誤，羅賓遜多次大空檔起手。然而那「4分」球的出現就是因古斯馬（Kyle Kuzma）失位後，情急飛撲造成犯規。

NBA史上15大三分射手：（按圖放大）

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羅賓遜昨日刷新總決賽三分球紀錄。（Getty Images）

此外，昨日一戰湖人讓占美畢拿找到太多「mismatch」機會。Game 4起運用AD防守畢拿相當奏效，不過昨日AD傷出，就算其後重踏球場效果變得一般。其後縱使古斯馬及馬基夫莫里斯也曾對位畢拿，奈何二人根本不是該熱火大哥的對手。

湖人若然要贏球，在這種防守的細節絕對不能有鬆懈一刻。

細數NBA十大「陪跑」球隊： （按圖放大）

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馬基夫莫里斯也曾對位畢拿，奈何根本不是該熱火大哥的對手。（Getty Images）

究竟湖人能否以一日時間重整過來？AD傷勢亦是否如所說的無大礙？35歲的占士及整個總決賽亦在燃燒生命的占美畢拿，二人體能是否能負荷得了？

明日早上自有分曉。