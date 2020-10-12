【NBA總決賽】勒邦占士四奪FMVP　「我只想要回尊重」

經歷三個月的「Bubble」日子，NBA總決賽終在今日（12日）落幕；熱火和湖人戰第六戰，最後湖人憑強勢的防守撲滅「不死」的熱火，106：93以場數4：2贏得隊史第17座總冠軍，追平塞爾特人的最多冠紀錄。 總決賽最有價值球員由勒邦占士（LeBron James）奪得，成為首個在三支不同球隊中得到決賽MVP的球員。

相隔十年，湖人終打破沉寂的「後高比時代」，其中一個勝利因素就是在2018年換來「大帝」勒邦占士（LeBron James）。經過2年的磨合和整頓，占士帶領湖人再度成為西岸強權，雖然過程中屢受到熱火的挑戰，但仍出盡全力奪回一個極具意義的總冠軍。

占士成為首位在三隊不同球隊中奪的決賽MVP的人。（Getty Images）

占士今場造出28分、14籃板和10助攻的「三雙」表現，季後賽場均上仗36.3分鐘，交出27.6分、10.8籃板和8.8助攻，命中率達到56%，三分命中率也能達到37%。過去10年9次殺入總決賽，在3隊不同球隊、5位不同教練手上都得到過總冠軍，也是首個在三支不同球隊中得到決賽MVP的球員。

LBJ四次冠軍身邊的好夥伴：

今年36歲，占士的數據仍能在聯盟處頭幾位。（Getty Images）

三個月的「Bubble」 日子終於完結，湖人滿載而歸。（Getty Images）

比賽只剩一分多鐘，占士已經和拍擋安東尼戴維斯（Anthony Davis）笑逐顏開地相擁，一切都來得那麼快，換上冠軍T-Shirt後占士一直在人群後踱步，收起激動的情緒，待NBA主席施華（Adam Sliver）宣布總決賽MVP，始探出頭來。占士上三次決賽MVP回溯至為熱火披甲的2012和2013年以及回到家鄉克里夫蘭騎士的2016年總決賽，4年後的今天終捧起個人第四個FMVP獎盃。

【四個決賽MVP的小回顧】： （按圖放大）

成為今季FMVP後，占士致詞時說到：「我來湖人的時候，告訴過珍妮巴斯（Jeanie Buss），我想要將球隊放回原來的位置（冠軍）；她的父親努力了許多年，然後現在她做到了，能成為歷史球隊的一份子，我相信是在場的人都難以置信的。」今年再有年輕有力的戴維斯加入，占士如虎添翼，兩人共同進退，戴維斯無疑是他場上最得力的拍擋。

我只想要回那該死的尊重！ LeBron James

帶領湖人重回紫金王朝時的風光，在疫情下和「Bubble」內的確是特別，也是難捱的一年。除了占士，球隊上下都受盡各種批評，可能2010年後另類的「Beat LA」，占士表示：「我們只想要回一點尊重，不管是總經理比連卡（Rob Pelinka）還是教練、球隊、湖人球團，我只想要回那該死的尊重！」

戰至第6戰，今季的總決賽也相當不容易。（Getty Images）

4次NBA總冠軍、4次總決賽MVP、4次常規賽MVP、12次入選年度第一隊、16次全明星賽、3次全明星賽MVP...... 在占士懷疑自己是否已老的時候，36歲的他再奪總冠軍，再膺最有價值球員，繼渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和佐敦（Michael Jordan）後，成為史上第4位超過35歲還奪下決賽MVP的球員；也成為佐敦之後，首位能夠MVP和FMVP各得4次的球員。從數據和表現，甚至作為「老將」仍肩負衝鋒陷陣的角色，的確值得一點掌聲。