NBA總決賽｜字母哥獻關鍵封阻　米度頓砍40分領公鹿再挫太陽

NBA總決賽第四戰，作客的鳳凰城太陽大部分時間領先，末段老將基斯保羅在關鍵時刻老貓燒鬚，密爾沃基公鹿反超前並順利以109：103力克太陽，主場兩連勝，總場數追成2：2平手，戰情又回到最初的起點。



公鹿在關鍵的第三仗扳回一城，大勝20分，力阻太陽「叫糊」，今仗再度主場出擊，客軍太陽大部分時間佔優，惟分差一直維持單位數。

太陽在最後一節一度領先9分，「字母哥」艾迪杜高普在末段率公鹿眾將大爆發，掀起比賽高潮。

艾迪杜高普重要關頭貢獻重要封阻，助公鹿再下一城。（Facebook截圖）

比賽戰至最後兩分鐘，是全場的轉捩點，當時公鹿領先兩分，戴雲卜克與艾頓一次「拆你屋」配合，被「字母哥」捉到路，及時封阻艾頓的入樽。

這個封阻成為總決賽的「名場面」，艾迪杜高普賽後講述這決定的心路歷程，當時卜克拋球，加上他感覺到艾頓從身後入楔，已預算到是「拆你屋」，當時唯一可以做的就是跳起嘗試阻止，他一度認為自己會封阻不果，幸好最終也做到了！勇士的格連（Draymond Green）直言倘若公鹿最終反勝奪冠，這球將會成為傳奇封阻。

Giannis' HUGE BLOCK helps seal the @Bucks Game 4 win! 🔥 #ThatsGame#NBAFinals tied at 2-2.. Game 5 is Saturday at 9pm/et on ABC. pic.twitter.com/aanNuTUtlF — NBA (@NBA) July 15, 2021

太陽再接再厲，老將基斯保羅及後組織攻勢，竟然老貓燒鬚，引球時「跣腳」失誤，斷送追平的大好機會，被公鹿的「二佬」米度頓再取兩分奠定勝局。

基斯保羅老貓燒鬚，關鍵時刻跣腳，太陽斷送追平的大好機會。（Getty Images）

上仗艾迪杜高普攻入41分，今場到「二佬」發威，米度頓轟入全隊最高的40分，加上字母哥的26分﹑14個籃板及8個助攻的「準三雙」表現，合力領公鹿主場兩連勝。

太陽方面，卜克今仗的中距離投射成為今仗的得分板斧，全場得分全數在禁區內，可惜交出全場最高的42分也徒勞。

米度頓攻入40分，成為公鹿的贏波功臣。（路透社）

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戴雲卜克今仗深受個犯纏身，第四節初段已經錄得5犯，但他依然傾力防守，為阻止公鹿的賀里迪（Jrue Holiday）一次快攻，不惜從後環抱對手，賀里迪受阻起手不果，字母哥補射建功，但球證卻對卜克的犯規視而不見，逃過被逐離場的一劫。

NBA總決賽公鹿對太陽其餘戰情：

公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城 字母哥成史上第3人

太陽灑三分雨再挫公鹿 字母哥轟42分也徒勞

基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

Devin Booker, with 5 fouls, was NOT called for a foul after he wrapped up Jrue Holiday on a fastbreak layup.



Was that a rigged call to keep Booker in the game? Not sure how they will explain that one… 😳 pic.twitter.com/w5STdAIEPI — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) July 15, 2021

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼

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