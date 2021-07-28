東京奧運・籃球丨俄羅斯男女雙雙入決賽　美國力爭首面三人賽金牌

東京奧運新增項目三人籃球今日（28日） 煞科，由傍晚四強開始戰至晚上決賽將會有男、女子冠軍隊出爐，誕生首面三人籃球金牌。
四強戰由女子最強兩隊，分別是世界排名第一的法國隊和美國隊「打頭陣」，
由周六（24日）開始，三人籃球終要決出冠軍，女子組四強由美國隊對上法國、俄羅斯奧委會對中國；男子組則由俄羅斯奧委會對塞爾維亞、拉脫維亞對上比利時。
「打頭陣」的美國隊，初賽曾以17：10大勝法國，命中率達到68% ，其中後衛Kelsey Plum射入2球三分相當關鍵。有過一次大敗經驗，法國隊得以部署再戰。
今場美國隊依然集中，入局領先4：1，但法國隊一球2分隨即趕上；Stephanie Dolson打入低位，佔盡身型優勢，法國即使有1.83米的Laetitia Guapo和1.95米的Ana Maria Filip，但身材偏瘦主要有高位得分。
美國隊的傳接流暢，一傳一助攻經已輕鬆上「空」籃，，加上Kelsey Plum射入2分，一度拉開4分之差。法國隊防守一如以往的「埋身」，但這又衍生了犯規問題。法國隊Ana Maria Filip搶攻，分別射入中距離和2分球， 兩隊糾纏至16：16。到最後34.6秒，美國見時間無多，又見對手隊犯6次，馬上有對策。Allisha Gray在搶進攻籃板時博到犯規，但兩罰一中，稍領先一分，隨後Kelsey Plum也博到罰球同樣只中一球，但仍然「夠贏」終以18：16擊敗法國，晉身決賽。
另外，俄羅斯奧委會4強對上中國，兩隊打法相若，不斷看中對手的防守漏洞走「Back Door」，也頻頻埋籃進攻。但兩隊最大的分別，也是勝負之分就是2分球的命中率，中國隊捕到不少出手空位，但卻未能把握，相反俄羅斯奧委會就是憑最後一球2分出手，以21：14提早30秒結束賽事，晉級決賽。
男子組方面，俄羅斯奧委會在中段拉開比數，一度領先14：6，塞爾維亞手感平平，命中率僅得48%，比對手的75%低；輸三人賽中最「煞食」的「2分球」和罰球，低至18%的2分球比率和只博得1球罰球，就是敗陣的最大原因，最後以10：21大比數告負。
男子組尾場，拉脫維亞展現極佳的團隊合作，上籃假動作的妙傳和防守強度，同樣在中段力壓比利時，進攻火力更是無人能擋，最後以21：8完結四強。
決賽戲碼：
女子組
20：55 美國 VS 俄羅斯奧委會
男子組
21：25 俄羅斯奧委會 VS 拉脫維亞
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