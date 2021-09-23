【籃球銀牌】馮嘉豪主力首季的兩敗 老師球員生活激情

「聽日又要返工。」語畢，快嚼口中的叉雞飯。

比賽後，馮嘉豪用一頓飯時間暢談球賽、表現，收拾球員心情，準備開車回家，較好6點鬧鐘，睡覺。

甲一的第六年，終在球隊「擔正」的第一年；翌日，他是一個小學老師。



由遊協轉戰「升班馬」建龍飛馬的第一場，被東方龍獅以52：97狠狠的上了一課，賽後苦笑，忍不住說一句：「肉酸。」落入負方，相隔兩星期對上崇德飛鷹，今日（23日）馮嘉豪手感火熱，上半場就射入14分，三分「And-1」、「Logo shot」全取，攻入甲一生涯最高27分。

惟球隊最終仍以86：88、2分之差不敵飛鷹，馮嘉豪走入更衣室前，深呼吸，聳一聳肩，哽咽吐出一句：「可惜。」

建龍飛馬86：88不敵飛鷹

+ 8

打籃球的時間格外珍貴。（楊宇翹攝）

「以前做學生，無窮無盡的時間，練不好打不好，我明天再來。現在？」比賽後趕忙回家，第二天放學後，他在班房中與我透過FaceTime詳談，無關疫情，是時間。「現在那有那麼多下一次？」他笑說。

畢業後第一個感悟是珍惜，一天24小時，8至10小時上班，剩下的時間顯格外珍貴。「如果2小時的練球，我不用心，豈不是浪費了可以休息，或是和家人相處的時間？」

加上今年轉投建龍飛馬，上場時間多挑戰更大，必須做好一向的射手角色，還要以自身的甲一經驗幫助隊友。「以前很簡單，師兄會『造波』給我射，不用想，射就對；現在我不能再依賴隊友為我製造空間。」新季進攻自由度增加，也有更多起手機會，他頓覺得自己可以做更多。

想要在甲一站得住腳。（楊宇翹攝）

兼顧工作籃球 還想要在甲一站得住腳

28歲，算是球員當打之年，初嚐30分鐘上場時間的背後，是5年的等待；進步和轉變，是留在甲一的方法。

過去，7點比賽，6點走入修頓開始，他就會盯着計分顯示屏看，期待自己的背號出現，「壓力超大！」嘉豪憶述，因為沒有號碼出現，自己只是一個坐「握手位」的觀眾。

「掹車邊打甲一」、「生存唔到咁耐」、「唔係呢個教練呢個球會就無得打」；「這些說話我都聽過，所以籃球曾經是我的壓力來源。」他說。以前上場，可能1分鐘，又可能只有一球起手機會，嘉豪知道都必須要把握到，每次射失、失誤都會心感不妙地望向後備席，感覺自己隨時被會換走，總是有無形的壓力，綁手綁腳。

「籃球唔係返工」

工作已經有壓力，不能讓籃球成了壓力來源。「我請教過不少一邊做老師，一邊在甲一站得住腳的師兄。」李琪、胡兆智、黃鎮煒（肥煒），嘉豪領悟到的是老套的一句：「工作時工作，但完成當天工作後，啪卡走人，就不要再想，打球時專心打球。」將籃球當成娛樂，一段可以做自己的時間。

請教過不少一邊做老師，一邊在甲一站得住腳的師兄。（楊宇翹攝）

不做NPC的代價

不過，兼顧工作和甲一，必須犧牲休息、娛樂，累的時候忍不住會問自己一句：值得嗎？「有時練完波，上體育堂、走樓梯，肌肉痛到面對學生都說不出話；或者自己受傷，但體育課不能停，示範還是要做的。」這時候，也會忍不住懷疑。

「好多同輩都沒有打了⋯⋯」嘉豪說，許多球員，長大後抵不住生活的壓力，就忍痛放下籃球，趁自己還頂得住、有得揀，就頂下去。

兼顧工作和甲一，必須犧牲休息、娛樂。（楊宇翹攝）

說着說着，嘉豪假裝自己是一個NPC，就是每天醒來，雙手打開窗、吃早餐、上下班，「我唔想做一個NPC（非玩家角色），不想生活中只有工作，更不想日日如是。」打籃球，至少為平淡的生活注入一點激情，還有追求變好的動力。在遊戲中做個有思想的「玩家」，會有關卡、「Game over」的時候，過程有高低起伏，卻比「NPC」般過更有意義。

球員名單：