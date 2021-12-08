甲一籃球｜漢友中段防守鬆懈負東方 　南青三分雨力克滿貫

「Big Four」地位難保？

甲一聯賽周三（8日）晚上再假修頓室內場上演初賽，年輕球隊南青和安保漢友，分別將頭四球隊之一的滿貫和東方龍獅逼入絕境，但只有南青能成功保住勝果，以全場14球三分，以82：72力壓滿貫，蔡再懃的24分進賬也無力挽回。尾場漢友卻打出「頭威」，但在第二節被東方反撲，終以61：94大敗。



兩隊開局比數膠着，在漢友的防守下，東方未有太多板斧攻籃，加上以車輪式換人，體能的恢復更快，單節迫東方做出多次失誤，以及僅10分進賬。蘇尚瀛連入兩球三分，稍微拉開比數，但同時也身負3犯。東方在第二節甦醒，全隊射入4球三分，徐遠成也負起得分大任，為球隊拉開42：32。

蘇尚瀛今場很早就身負3犯，全場攻入14分。（資料圖片/張倩儀攝）

雖然漢友上半場打出氣勢，但換邊後卻被東方反撲，多位射手輪流發炮，陳翊麟、拉利羅斯、梁嘉顯均有三分進賬，第三節過半即拉開20分差距。蘇尚瀛再上場即連取5分，但東方打出一段22：7，一口氣拉開分差。末節漢友的防守比較鬆懈，另派出平日較少出場的劉浩男試腳，東方順勢擴大優勢，卜聿揚更送出2次封阻，最後以94：61大勝安保漢友，取得「開門紅」。

鄭凱安攻入全隊最高18分。（資料圖片/張倩儀攝）

南青「三分雨」全場14球挫滿貫

南青雖然小將多，經驗固然不及滿貫，但卻拼勁十足。上半場蘇柏軒、鄭凱安各射入2球三分，再有「大哥」潘正熙連續射入3球三分；滿貫雖然有蔡再懃單節10分，但仍難敵南青的「三分雨」，半場落後33：47。雖然半場滿貫有調整但南青仍未「熄火」，下半場再有隊長蘇恩樂挺身，再射入3球三分，終以82：72擊敗滿貫。