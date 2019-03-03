【Céline風格】深受Phoebe Philo賞色　韓國門徒簡約品牌Rokh　

當Phoebe Philo宣佈離任Céline後，跟隨過她的手下門徒，如Daniel Lee、Yuni Ahn、Johnny Coca等，剎那間為前僱主填補留下的空白，亦為各大品牌注入簡約主義。 來自「Phoebe Philo學院」的新力軍，其實不止那幾個，當中還有韓國的Rok Hwang，為我們帶來富有表現力的服裝設計。

Rokh SS19（Rokh）

設計師Rok Hwang（網上圖片） 韓國設計師Rok Hwang，畢業於Central Saint Martins，曾被該校傳奇教授Louise Wilson鼓勵學習女裝設計，而Hwang卻表示，直至現在仍不知道為何會向他提出此建議，並永遠感激不盡她的提拔。其後，更因為這位名師給予Hwang足夠信心，讓他下定決心向女裝系列邁進。大概這位已故老師，早就看出他的天份吧。 2009年，他在M.A.畢業騷不但贏得L'Oréal專業創意獎，亦同時引起了Phoebe Philo的注意，更邀請他加入Céline團隊，擔任成衣設計師：「這邀請足以改變我的生命。」他說在Céline工作的時候，讓他學到很多東西。

這邀請足以改變我的生命。 設計師Rok Hwang

2018年Rokh被LVMH Prize提名，並獲得獎項。（BoF）

Hwang跟隨Phoebe Philo工作了三年，亦分別在Chloé和Louis Vuitton擔任過設計師。2016年，他創立自家品牌Rokh，吸引了全球120家頂級零售商以及LVMH，而Net-a-Porter亦是他最大的英國支持者。2018年，Rokh更被LVMH Prize提名，並獲得特別獎。

Rokh FW19（Vogue） Rok Hwang所設計的服裝，是那種需要時間及耐心欣賞的產物，與Phoebe Philo設計理念如出一徹，鬆散設計亦能感受到微妙的Philo-isms。中性風格、解構主義，並提供永恆和無季節之分的審美觀，都是Rokh所擁有的DNA。 若你不愛Celine by Hedi Slimane，來自「Phoebe Philo學院」旗下新力軍，亦盡得她的真傳，或許未來更有機會青出于藍。